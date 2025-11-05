Москва и Анкара ведут переговоры о сохранении годового объема поставок на уровне около 22 миллиардов кубометров.

Российская Федерация и Турция пытаются договориться о сохранении объемов поставок газа от ПАО "Газпром" в рамках переговоров о продлении двух крупных соглашений. Контракты на совокупные поставки в объеме до 21,75 млрд кубометров в год истекают 31 декабря.

Издание Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что Москва и Анкара ведут переговоры о сохранении годового объема поставок на уровне около 22 млрд кубометров.

Аналитики ставят под сомнение будущее поставок российского газа в Турцию на фоне растущего давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа, стремящейся ограничить закупки энергоресурсов, которые помогают Кремлю финансировать войну против Украины. После введения США в прошлом месяце санкций в отношении двух крупнейших нефтедобывающих компаний России турецкие НПЗ начали сокращать импорт российской нефти.

Турецкий рынок стал спасательным кругом для "Газпрома", который практически потерял европейский рынок газа после того, как война вызвала стремление к диверсификации поставок. Это должно дать Турции рычаги для переговоров о скидках при продлении договоров на поставку.

По подсчетам Bloomberg на основе данных национального регулятора энергетики EMRA, в прошлом году "Газпром" поставил в Турцию 21,6 млрд кубометров газа. Эти объемы сделали Анкару вторым по величине покупателем российского трубопроводного газа после Китая, что помогло поддержать финансовые результаты "Газпрома" за год.

Отказ от российского газа - главные новости

На фоне постепенного отказа Евросоюза от российского газа, его экспорт на территорию стран-членов блока обновляет многолетние минимумы.

3 ноября стало известно, что экспорт российского газа в Европу продолжает обновлять минимумы более чем за 50 лет. Так, за 10 месяцев текущего года "Газпром" прокачал европейским клиентам 14,7 млрд кубометров. Таким образом, экспорт российского газа в Европу обвалился на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

