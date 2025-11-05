По правилам отбора артистка не имеет права участвовать.

Оля Полякова рассказала, что планирует делать, если правила Национального отбора на "Евровидение" останутся неизменными. Певица призналась, почему возможность участия в конкурсе является для нее настолько важной.

Недавно Суспільне сообщило, что, несмотря на жалобы Поляковой, не собирается менять правила отбора. По этим критериям, артисты, которые после 2014 года выступали в России или на оккупированных ею территориях, не имеют право представлять Украину на "Евровидении".

В интервью изданию INSIDER Оля заявила, что не готова останавливаться в своей борьбе за возможность принять участие Нацотборе. По словам певицы, она не привыкла молчать и хочет добиться изменения "системы наказаний".

"Я не из тех, кто будет молчать, если видит несправедливость. Но моя цель - не конфликт. Моя цель - диалог. Если меня не услышат сегодня, я озвучу это завтра. Потому что вопрос не во мне, а в том, каким будет будущее у всех нас. Мы или строим систему, где есть развитие, диалог, доверие, или остаемся в системе наказаний", - подчеркнула она.

Полякова добавила, что многие украинские артисты, которые когда-то выступали в РФ уже давно поняли свои ошибки и кардинально изменили свою позицию. Именно ради таких исполнителей, по мнению Оли, стоит несколько изменить правила отбора:

"Я знаю многих артистов, которые еще задолго до 2022 года выбрали Украину, отказались от выгодных контрактов, денег. Они не кричали об этом, просто молча работали здесь. И их право - быть равными. Так же как и у миллионов украинцев".

Стоит отметить, что недавно продюсер Поляковой Михаил Ясинский заявил, что они подали официальную жалобу на украинский вещатель в Европейский вещательный союз.

