Полиция подтвердила нападение на инкассаторов в Киеве
21:41, 01 ноября 2016Происшествия
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При ограблении никто не пострадал.
Полиция подтвердила нападение на инкассаторов в Киеве / Фото УНИАН
В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции Украины в Киеве УНИАН подтвердили информацию о нападении на инкассаторов 1 ноября.
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Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы. В результате инцидента никто не пострадал.
Правоохранители пока не уточнили подробности произошедшего и сумму похищенных денег.
Напомним, ранее сегодня СМИ сообщили об ограблении инкассаторов на улице Срибнокильской в Киеве, речь шла о нападении со стрельбой. По неподтвержденной информации, грабители отобрали 100 тысяч гривень.
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