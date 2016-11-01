Полиция подтвердила нападение на инкассаторов в Киеве

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции Украины в Киеве УНИАН подтвердили информацию о нападении на инкассаторов 1 ноября.

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Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы. В результате инцидента никто не пострадал.

Правоохранители пока не уточнили подробности произошедшего и сумму похищенных денег.

Напомним, ранее сегодня СМИ сообщили об ограблении инкассаторов на улице Срибнокильской в Киеве, речь шла о нападении со стрельбой. По неподтвержденной информации, грабители отобрали 100 тысяч гривень.