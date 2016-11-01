В Киеве со стрельбой ограбили инкассаторов – СМИ

Сегодня на улице Срибнокильской, 12 в Киеве ограбили инкассаторов, которые забирали деньги из одного финансового учреждения. Об этом сообщает "Эспрессо".

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Грабители угрожали пистолетом и произвели два выстрела в вверх. У инкассаторов отобрали 100 тысяч гривень и травматическое оружие.

Как отмечает издание, неизвестные скрылись на автомобиле Lexus темного цвета с госзнаками Киевской области. В столице введен план "Перехват".