В Киеве со стрельбой ограбили инкассаторов – СМИ
20:55, 01 ноября 2016Происшествия
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У инкассаторов отобрали 100 тысяч гривень и оружие.
Иллюстрация / REUTERS
Сегодня на улице Срибнокильской, 12 в Киеве ограбили инкассаторов, которые забирали деньги из одного финансового учреждения. Об этом сообщает "Эспрессо".
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Грабители угрожали пистолетом и произвели два выстрела в вверх. У инкассаторов отобрали 100 тысяч гривень и травматическое оружие.
Как отмечает издание, неизвестные скрылись на автомобиле Lexus темного цвета с госзнаками Киевской области. В столице введен план "Перехват".
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