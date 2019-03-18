В Харьковской области по подозрению в убийстве военнослужащего задержаны трое юношей и девушка

Подозреваемыми оказались 15, 16 и 18-летние парни и 22-летняя девушка. Убийство военного злоумышленники сняли на видео.

В Харьковской области полицейские задержали троих парней и девушку, которые подозреваются в убийстве 26-летнего военнослужащего.

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Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, 16 марта в полицию поступила информация о том, что на расстоянии примерно 1 км от территории воинской части в городе Чугуеве в лесополосе обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа во главе с руководством Чугуевского отдела полиции. Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 26-летний военнослужащий.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские разоблачили группу лиц, причастных к преступлению. Ими оказались 15, 16 и 18-летние местные жители и 22-летняя жительница Харькова.

По сведениям полиции, на протяжении дня 13 марта компания находилась в городе Чугуеве. Около 23:00 на территории автовокзала они встретили мужчину, вместе с которым последовали в подъезд девятиэтажного дома распивать спиртные напитки.

«Во время употребления алкоголя девушка рассказала ребятам, что 26-летний мужчина, якобы, ее изнасиловал. Также она сообщила, что у него есть банковская карта, на которой много денег, и предложила за вознаграждение убить мужчину», - говорится в сообщении.

Для реализации преступного замысла они разработали план убийства.

«Ребята предложили мужчине пойти с ними в лес, где жестоко его убили. Злоумышленники нанесли пострадавшему несколько ударов ножом по голове, конечностям и туловищу. После того, как пострадавший потерял сознание, парни забрали его одежду и другие вещи, которые сожгли, и скрылись с места преступления», - отметили в полиции.

Ребята, вернувшись к девушке, сообщили, что выполнили заказ и показали в подтверждение видео.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство"). Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Проводятся первоочередные следственные розыскные действия для полного и всестороннего исследования обстоятельств происшествия.