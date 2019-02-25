Под Житомиром при загадочных обстоятельствах погиб военный

Погибший служил в Николаевской области и находился на Житомирщине в служебной командировке на курсах. Расследование загадочной смерти продолжается.

В Житомирской области военная прокуратура расследует загадочную смерть военнослужащего, труп которого вчера нашли в реке под Житомиром.

Как сообщили в военной прокуратуре Житомирского гарнизона, в Житомирском районе в реке в пределах военного полигона вчера обнаружили тело военнослужащего без признаков жизни. Тело военнослужащего вытащили из воды и направили в бюро судебно-медицинской экспертизы. Также до этого был осуществлен выезд экспертов на осмотр места происшествия. Имеющихся признаков насильственной смерти на теле погибшего обнаружено не было.

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«Тело военного направили для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления точных причин смерти», - пояснил УНИАН заместитель военного прокурора подполковник юстиции Алексей Рихлюк.

По его сведениям, в настоящее время прокуратурой расследуется уголовное производство, начатое по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

«Падал ли военный с моста или нет, а также почему он погиб, в настоящее время неизвестно, это будет установлено позже", - отметил Рихлюк. Он также уточнил, что погибший служил на Николаевщине и находился на Житомирщине в служебной командировке на курсах, а других сведений об этом происшествии еще нет. Расследование этого дела продолжается.

Ранее на Житомирщине в одной из воинских частей нашли мертвым военнослужащего срочной службы.