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В Днепре на улице нашли тело участника боевых действий (видео)

16:14, 08 марта 2019
Происшествия
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Мужчина 1975 года рождения / фото "Информатор"

Об этом сообщает «Информатор».

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По предварительным данным, видимых следов насильственной смерти на теле военнослужащего не обнаружено.

Сотрудники патрульной полиции нашли во внутреннем кармане кителя мужчины удостоверение военнослужащего и паспорт. Оказалось, что погибший был участником боевых действий, 1975 года рождения.

Отмечается, что у мужчины из носа шла кровь. Точную причину смерти установят судмедэксперты.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области военная прокуратура расследует загадочную смерть военнослужащего, труп которого 24 февраля нашли в реке под Житомиром.

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Теги: #Днепр#тело военнослужащего