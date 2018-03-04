На Житомирщине будут судить двух злоумышленников, которые завладели имуществом предприятия стоимостью свыше 13 миллионов

Они также пытались завладеть предприятием в Полтавской области.

В Житомирской области будут судить двух злоумышленников, которые завладели имуществом предприятия общей стоимостью более 13 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Накануне, 3 марта, областной прокуратурой был направлен в суд обвинительный акт в отношении двух жителей города Харькова, которые совершили действия, направленные на противоправное завладение имуществом двух предприятий, одно из которых расположено в Житомирской области, другое - в Полтавской.

В частности, злоумышленников обвиняют в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (совершение законченного покушения на противоправное завладение, а также завладение имуществом предприятия путем совершения сделок с использованием поддельных документов предприятия с причинением крупного ущерба; подделка официального документа, который заверяется частным нотариусом).

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Установлено, что злоумышленники в течение 2015-2016 годов использовали поддельные документы и печати предприятия, расположенного в Житомирской области. Тем самым они незаконно завладели его недвижимым имуществом стоимостью более 13 миллионов гривен.

Кроме того, они пытались противоправно завладеть долями учредителей предприятия в Полтавской области, с целью дальнейшего отчуждения его имущества, балансовая стоимость которого превышает 20 млн грн.

Факты рейдерских действий злоумышленников раскрыли правоохранители.

Сейчас обвинительный акт направлен в Черняховский районный суд Житомирской области для рассмотрения по существу. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы и конфискация имущества.