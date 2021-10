Акция со скидками до 90% закончится 21 октября.

Сегодня в PS Store началась распродажа "Малоизвестные шедевры" со скидками на более чем 440 игр, среди которых кооперативный приключенческий платформер It Takes Two, мрачный экшен Hellblade: Senua’s Sacrifice и украинский детективный квест The Sinking City.

Акция продлится до 21 октября. УНИАН выбрал самые интересные предложения.

The Talos Principle – 119 грн (скидка 90%);

Mirror's Edge Catalyst – 129 грн (скидка 80%);

Hellblade: Senua’s Sacrifice – 199 грн (скидка 80%);

Little Nightmares – 162 грн (скидка 75%);

Transistor – 154 грн (скидка 75%);

Bastion – 122 грн (скидка 75%);

Prey: Digital Deluxe Edition – 359 грн (скидка 70%);

What Remains of Edith Finch – 194 грн (скидка 70%);

Bayonetta – 259 грн (скидка 60%);

Final Fantasy XV: Royal Edition – 524 грн (скидка 50%);

Yakuza 5 Remastered – 324 грн (скидка 50%);

The Sinking City – 849 грн (скидка 50%);

Kentucky Route Zero: TV Edition – 431 грн (скидка 40%);

The Pathless – 629 грн (скидка 40%);

Maquette – 412 грн (скидка 30%);

It Takes Two – 1049 грн (скидка 25%);

The Forgotten City – 759 грн (скидка 20%).

С полным списком "малоизвестных шедевров" можно ознакомиться на странице акции. "Предложением недели" в PS Store стал симулятор выживания ARK: Survival Evolved. Его со скидкой в 67% можно приобрести до 14 октября.

Напомним, в этом месяце подписчики сервиса PS Plus могут получить бесплатно файтинг Mortal Kombat X, спортивный симулятор PGA Tour 2K21, а также многопользовательский шутер от первого лица в сеттинге Второй мировой войны Hell Let Loose.

Автор: Сергей Коршунов