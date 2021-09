Цены на отдельные хиты были снижены до 85%.

В PS Store стартовала новая распродажа со скидками до 85% на блокбастеры. В акцию попали Cyberpunk 2077, The Last of Us Part II, игры серии Battlefield, Assassin's Creed и другие хиты. Приобрести тайтлы по сниженным ценам можно будет до 14 октября.

УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

Battlefield V – 209 грн (скидка 85%);

Battlefield 1 – 174 грн (скидка 75%);

Call of Duty: Black Ops 4 – 559 грн (скидка 72%);

Titanfall 2: Ultimate Edition – 299 грн (скидка 70%);

Assassin's Creed: Rogue (Remastered) – 179 грн (скидка 70%);

Assassin's Creed III (Remastered) – 247 грн (скидка 70%);

Batman: Return to Arkham – 449 грн (скидка 70%);

Dreams (Грёзы) – 479 грн (скидка 60%);

Doom Eternal – 799 грн (скидка 60%);

Star Wars: Squadrons – 559 грн (скидка 60%);

Nioh – 292 грн (скидка 55%);

Bloodborne: Game of The Year Edition – 472 грн (скидка 55%);

Days Gone (Digital Deluxe Edition) – 839 грн (скидка 40%);

The Last of Us Part II – 779 грн (скидка 35%);

Cyberpunk 2077 – 1004 грн (скидка 33%);

Returnal – 1724 грн (скидка 25%);

Cuphead – 486 грн (скидка 25%);

Disco Elysium – 1119 грн (скидка 20%).

С полным списком игр по скидкам можно ознакомиться на странице распродажи.

Напомним, что до 5 октября подписчики PS Plus могут получить бесплатно стелс-экшен Hitman 2, асимметричный многопользовательский шутер Predator: Hunting Grounds, а также сборник двух частей кулинарной аркадной игры Overcooked! All You Can Eat.

Автор: Сергей Коршунов