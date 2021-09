Бонусной игрой для подписчиков сервиса на PS5 станет многопользовательский шутер от первого лица в сеттинге Второй мировой войны Hell Let Loose

Sony объявила октябрьскую подборку игр для подписчиков сервиса PS Plus. Пользователи получат бесплатно файтинг Mortal Kombat X, спортивный симулятор PGA Tour 2K21, а также многопользовательский шутер от первого лица в сеттинге Второй мировой войны Hell Let Loose.

Получить все три игры подписчики смогут с 5 октября по 1 ноября, сообщила компания на своей странице в Твиттере.

PS Plus – октябрь 2021

Mortal Kombat X – десятая игра в основной серии знаменитых файтингов от студии NetherRealm. Подписчикам достанется базовая версия игры без DLC с дополнительными бойцами.

PGA Tour 2K21 – симулятор гольфа от издателя 2K Sports. Игра вышла в 2020 году, получив на агрегаторе Metacritic 76 баллов от журналистов и 6,3 балла от пользователей.

Hell Let Loose – это многопользовательский шутер от первого лица, действия которого разворачиваются в период Второй мировой войны. Игра примечательна битвами 50 на 50 человек, включая танки и артиллерию.

Hell Let Loose по подписке получат только владельцы консолей PS5.

Напомним, до 5 октября у подписчиков PS Plus есть возможность забрать бесплатно асимметричный многопользовательский шутер Predator: Hunting Grounds, сборник двух частей кулинарной аркадной игры Overcooked! All You Can Eat и вторую часть стелс-экшена Hitman.

Автор: Сергей Коршунов