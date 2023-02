Среди подешевевших проектов немало прошлогодних блокбастеров.

Sony продолжает организовывать распродажи в PlayStation Store. После масштабной новогодней акции прошло всего несколько недель, но в магазине уже появились очередные скидки на разнообразные игры, включая новинки и прошлогодние блокбастеры.

Свежая распродажа называется "Выбор критиков". Она продлится до 16 февраля, 01:59 по киевскому времени. Скидки достигают 70%, в том числе на относительно недавние проекты. К последним относятся Need for Speed Unbound, Call of Duty: Modern Warfare II, Gran Turismo 7, Stray, The Quarry.

Признанные шедевры, как Sekiro: Shadows Die Twice и Red Dead Redemption 2, тоже представлены в рамках акции. А общее количество товаров со скидками достигло 347 единиц.

Видео дня

Лучшие предложения на распродаже

Horizon Forbidden West Digital Deluxe Edition (PS4 и PS5) — 1715 гривен;

Dying Light 2 Stay Human — 999 гривен;

Grand Theft Auto V: Premium Edition — 503 гривны;

Call of Duty: Modern Warfare II (PS4 и PS5) — 1799 гривен;

Gran Turismo 7 — 1139 гривен;

Stray — 759 гривен;

The Quarry (PS4) — 999 гривен;

Red Dead Redemption 2 — 560 гривен;

Assassin's Creed Valhalla — 626 гривен;

Sekiro: Shadows Die Twice — Game of the Year Edition — 999 гривен;

Resident Evil Village (PS4 и PS5) — 599 гривен;

Marvel's Spider-Man: Miles Morales (PS4 и PS5) — 849 гривен;

Sniper Elite 5 (PS4 и PS5) — 1079 гривен;

Tiny Tina's Wonderlands: Chaotic Great Edition — 1199 гривен;

Sonic Frontiers Digital Deluxe (PS4 и PS5) — 1399 гривен;

Crash Team Racing Nitro-Fueled — 402 гривны;

Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök — 699 гривен;

Evil West — 1349 гривен;

Diablo II: Resurrected — 445 гривен;

Hades — 519 гривен;

A Plague Tale: Innocence — 479 гривен.

Вас также могут заинтересовать новости: