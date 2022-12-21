В PS Store началась грандиозная праздничная акция / фото Sony

Акция "Новогодние предложения" в PS Store, как и предполагалось, была лишь разминкой. Настоящая праздничная распродажа в сервисе Sony стартовала только сейчас. И она включает множество выгодных предложений.

Скидки в рамках акции достигают 75%, хотя отдельные товары продаются еще дешевле. Распродажа продлится до 7 января, 01:59 по киевскому времени. Однако отдельные проекты уберут из списка на три дня раньше.

Самое важное, что среди акционных товаров присутствует большинство новинок 2022 года. Сюда относятся Call of Duty: Modern Warfare II, Need for Speed Unbound, Horizon Forbidden West и даже Elden Ring — "игра года", по версии The Game Awards 2022.

Видео дня

Лучшие предложения на распродаже

  • FIFA 23 (PS5) — 1199 гривен;
  • FIFA 23 (PS4) — 1099 гривен;
  • Grand Theft Auto V: Premium Edition — 503 гривны;
  • Horizon Forbidden West (PS4 и PS5) — 1425 гривен;
  • Gotham Knights — 1049 гривен;
  • Stray — 759 гривен;
  • Elden Ring — 1399 гривен;
  • Marvel's Spider-Man: Miles Morales — 849 гривен;
  • Need for Speed Unbound Palace Edition — 1619 гривен;
  • Call of Duty: Modern Warfare II — 2039 гривен;
  • Gran Turismo 7 — 1425 гривен;
  • Cyberpunk 2077 — 749 гривен;
  • The Last of Us Part I — 1724 гривны;
  • The Last of Us Part II — 299 гривен;
  • Deathloop — 659 гривен;
  • Red Dead Redemption 2 — 560 гривен;
  • Sonic Frontiers — 1259 гривен;
  • It Takes Two — 559 гривен;
  • Evil West — 1439 гривен.

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