Подешевела даже "игра года", по версии The Game Awards.

Акция "Новогодние предложения" в PS Store, как и предполагалось, была лишь разминкой. Настоящая праздничная распродажа в сервисе Sony стартовала только сейчас. И она включает множество выгодных предложений.

Скидки в рамках акции достигают 75%, хотя отдельные товары продаются еще дешевле. Распродажа продлится до 7 января, 01:59 по киевскому времени. Однако отдельные проекты уберут из списка на три дня раньше.

Самое важное, что среди акционных товаров присутствует большинство новинок 2022 года. Сюда относятся Call of Duty: Modern Warfare II, Need for Speed Unbound, Horizon Forbidden West и даже Elden Ring — "игра года", по версии The Game Awards 2022.

Видео дня

Лучшие предложения на распродаже

FIFA 23 (PS5) — 1199 гривен;

FIFA 23 (PS4) — 1099 гривен;

Grand Theft Auto V: Premium Edition — 503 гривны;

Horizon Forbidden West (PS4 и PS5) — 1425 гривен;

Gotham Knights — 1049 гривен;

Stray — 759 гривен;

Elden Ring — 1399 гривен;

Marvel's Spider-Man: Miles Morales — 849 гривен;

Need for Speed Unbound Palace Edition — 1619 гривен;

Call of Duty: Modern Warfare II — 2039 гривен;

Gran Turismo 7 — 1425 гривен;

Cyberpunk 2077 — 749 гривен;

The Last of Us Part I — 1724 гривны;

The Last of Us Part II — 299 гривен;

Deathloop — 659 гривен;

Red Dead Redemption 2 — 560 гривен;

Sonic Frontiers — 1259 гривен;

It Takes Two — 559 гривен;

Evil West — 1439 гривен.

Вас также могут заинтересовать новости: