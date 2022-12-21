Акция "Новогодние предложения" в PS Store, как и предполагалось, была лишь разминкой. Настоящая праздничная распродажа в сервисе Sony стартовала только сейчас. И она включает множество выгодных предложений.
Скидки в рамках акции достигают 75%, хотя отдельные товары продаются еще дешевле. Распродажа продлится до 7 января, 01:59 по киевскому времени. Однако отдельные проекты уберут из списка на три дня раньше.
Самое важное, что среди акционных товаров присутствует большинство новинок 2022 года. Сюда относятся Call of Duty: Modern Warfare II, Need for Speed Unbound, Horizon Forbidden West и даже Elden Ring — "игра года", по версии The Game Awards 2022.
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Лучшие предложения на распродаже
- FIFA 23 (PS5) — 1199 гривен;
- FIFA 23 (PS4) — 1099 гривен;
- Grand Theft Auto V: Premium Edition — 503 гривны;
- Horizon Forbidden West (PS4 и PS5) — 1425 гривен;
- Gotham Knights — 1049 гривен;
- Stray — 759 гривен;
- Elden Ring — 1399 гривен;
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales — 849 гривен;
- Need for Speed Unbound Palace Edition — 1619 гривен;
- Call of Duty: Modern Warfare II — 2039 гривен;
- Gran Turismo 7 — 1425 гривен;
- Cyberpunk 2077 — 749 гривен;
- The Last of Us Part I — 1724 гривны;
- The Last of Us Part II — 299 гривен;
- Deathloop — 659 гривен;
- Red Dead Redemption 2 — 560 гривен;
- Sonic Frontiers — 1259 гривен;
- It Takes Two — 559 гривен;
- Evil West — 1439 гривен.