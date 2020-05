В июне подписчики PS Plus получат Call of Duty: WWII и Star Wars Battlefront II

Одну из игр можно скачать прямо сейчас.

В июне подписчики сервиса PlayStation Plus получат два шутера – Call of Duty: WWII и Star Wars Battlefront II.

Июньские игры для PS Plus

Что такое Call of Duty: WWII

Call of Duty: WWII – это шутер от первого лица, созданный совместно студиями Sledgehammer Games и Raven Software. Действие игры разворачивается во времена Второй мировой войны. Игрокам предстоит совершить высадку в Нормандии и участвовать в боевых действиях в городах Франции, Бельгии и Германии. Помимо одиночной кампании в Call of Duty: WWII есть классические многопользовательские сражения и кооперативный режим для совместного прохождения. Игра вышла в 2017 году на PS4, Xbox One и ПК. На агрегаторе рецензий Metacritic версия Call of Duty: WWII для консоли PlayStation 4 получила 79 баллов от критиков и 4,4 балла от пользователей.

Трейлер Call of Duty: WWII

Call of Duty: WWII уже доступна подписчикам PS Plus.

Что такое Star Wars Battlefront II

Star Wars Battlefront II – это шутер, действия которого разворачиваются во вселенной «Звездных войн». В Battlefront II появилась полноценная сюжетная кампания. История начинается за 30 лет до событий фильма «Звездные войны: Пробуждение силы». Сюжет рассказывает об Иден Версио – командире элитного имперского отряда, которая собирается положить конец Альянсу повстанцев. Также в игре есть мультиплеер с различными режимами.

Трейлер Star Wars Battlefront II

Загрузить Star Wars Battlefront II на PlayStation 4 подписчики смогут уже 2 июня. До этого, игроки могут получить Farming Simulator 19 и Cities: Skylines.

