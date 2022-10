Инсайдер также высказался о процессе разработки.

Студия Obsidian Entertainment, известная благодаря Star Wars: Knights of the Old Republic II и Fallout: New Vegas, с момента анонса почти не делилась информацией об Avowed — своей следующей большой RPG. Однако в игровой индустрии есть много инсайдеров, и один из них недавно выложил первый геймплейный скриншот из проекта. Он также поделился информацией о процессе разработки.

Изображение сделано в старой сборке Avowed, поэтому важно отметить, что игра могла уже сильно измениться. На картинке демонстрируется персонаж, который применяет заклинание посреди лесистой местности.

Скриншот опубликовал инсайдер и редактор портала Windows Central Джез Корден. Он также поделился подробностями разработки Avowed. Репортер уверен, что игра сможет удивить аудиторию.

"Они [Obsidian] сменили команду и креативных директоров. Результатом стал лучший темп и лучшее видение. Первый вертикальный срез под этим новым направлением появился гораздо быстрее. Направление игры изменилось в хорошую сторону, как по мне, о чем я расскажу как-нибудь потом", — написал Джез Корден.

Avowed: основные подробности

Игру анонсировали летом 2020 года. В дебютном кинематографическом трейлере показали, что в RPG будет реализован вид от первого лица, а также возможность одновременно использовать магию и холодное оружие.

События Avowed разворачиваются во вселенной Pillars of Eternity, но напрямую она не связана с RPG из упомянутой серии.

Ранее тот же Корден сообщал, что игра отметится обширной боевой системой с множеством умений, масштабной эпической историей, продуманной физикой, взаимодействием с окружением и так далее.

Avowed выйдет на ПК и Xbox Series, дата релиза пока не сообщается.

