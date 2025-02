Spider-Man 2 стартовала в Steam хуже первой части и получает смешанные оценки

С кучей жалоб на вылеты и посредственную оптимизацию.

Marvel's Spider-Man 2 вышла на компьютерах 30 января, и, судя по всему, игра вызвала не такой интерес, как первая часть в свое время.

По данным сервиса SteamDB, с момента выхода пиковый онлайн игры в Steam не смог преодолеть отметку в 29 000 игроков. Для сравнения, в Marvel’s Spider-Man Remastered в лучшие времена играло более 66 000 геймеров, а на релизе – около 40 000.

В VG247 отмечают, что пониженный интерес к игре может быть вызван тем, что многие геймеры даже не осознают, что требование с обязательной привязкой PSN было удалено. Другая причина – многие из этих портов PlayStation были сирыми на старте, что не внушает доверия игрокам.

К слову, на момент написания заметки лишь 59% из около 6000 отзывов на Spider-Man 2 в Steam были положительными. Многие поигравшие критикуют игру за плохую оптимизацию и советуют подождать с покупкой, пока игра не получит пару стабилизационных патчей.

Для Spider-Man 2 не планируется выпуск дополнительного контента, поэтому онлайн в Steam вряд ли уже поднимется выше нынешнего показателя. Лидером по показателю пикового онлайна среди игр от внутренних студий Sony остается Helldivers 2 (155 тыс.). Далее идут Ghost of Tsushima (75 тыс.) и God of War (73 тыс.).

На агрегаторе оценок Metacritic у PS5-версии Spider-Man 2 90 баллов из 100 возможных. Критики сходятся во мнение, что у Insomniac Games и Sony получилась не только одна из лучших игр за последние годы, но и одна из лучших игр про супергероев в принципе.

Следующим релизом Sony на компьютерах станет Rise of the Ronin. Экшен-RPG в открытом мире выйдет 10 марта. А в апреле на ПК заглянет The Last of Us Part 2.

