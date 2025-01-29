Team Ninja официально подтвердила, что Rise of the Ronin, экшен-RPG в открытом мире, выйдет на ПК 10 марта. Игра вышла эксклюзивно на Playstation 5 в апреле 2024 года, а теперь получит улучшенную версию для компьютеров с рядом технических доработок.
Rise of the Ronin предлагает игрокам взять на себя роль ронина, воина без господина, который оказывается в центре политических и социальных потрясений эпохи Бакумацу. Игроки смогут взаимодействовать с различными фракциями, принимать ключевые решения и влиять на ход истории.
Помимо проработанной ролевой системы, в игре сделан акцент на боевые механики, Team Ninja известна своими динамичными и техничными сражениями, и этот проект не стал исключением.
В момент релиза критики приняли игру сдержанно, поставив 76 баллов на Metacritic.
Конкретно в версии на ПК также ввели множество технических улучшений:
- Поддержка разрешения 8K
- Совместимость с DirectX 12 Ultimate
- Возможность игры на ультрашироких и сверхшироких мониторах
- Поддержка 120 FPS
- Трассировка лучей
- Улучшенный 3D-звук
- Полная настройка управления с клавиатуры и мыши
- Технологии AMD Fidelity FX Super Resolution, Nvidia DLSS, Reflex и Intel XeSS
- Улучшенный интерфейс с поддержкой управления мышью
Ранее мы рассказывали, что совсем скоро, 30 января, на ПК выйдет Marvel's Spider-Man 2, но Playstation как будто забыла об этом. У игры до сих пор нет даже системных требований.