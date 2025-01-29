Rise of the Ronin будет поддерживать 8К разрешение и трассировку лучей.

Team Ninja официально подтвердила, что Rise of the Ronin, экшен-RPG в открытом мире, выйдет на ПК 10 марта. Игра вышла эксклюзивно на Playstation 5 в апреле 2024 года, а теперь получит улучшенную версию для компьютеров с рядом технических доработок.

Rise of the Ronin предлагает игрокам взять на себя роль ронина, воина без господина, который оказывается в центре политических и социальных потрясений эпохи Бакумацу. Игроки смогут взаимодействовать с различными фракциями, принимать ключевые решения и влиять на ход истории.

Помимо проработанной ролевой системы, в игре сделан акцент на боевые механики, Team Ninja известна своими динамичными и техничными сражениями, и этот проект не стал исключением.

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В момент релиза критики приняли игру сдержанно, поставив 76 баллов на Metacritic.

Конкретно в версии на ПК также ввели множество технических улучшений:

Поддержка разрешения 8K

Совместимость с DirectX 12 Ultimate

Возможность игры на ультрашироких и сверхшироких мониторах

Поддержка 120 FPS

Трассировка лучей

Улучшенный 3D-звук

Полная настройка управления с клавиатуры и мыши

Технологии AMD Fidelity FX Super Resolution, Nvidia DLSS, Reflex и Intel XeSS

Улучшенный интерфейс с поддержкой управления мышью

Ранее мы рассказывали, что совсем скоро, 30 января, на ПК выйдет Marvel's Spider-Man 2, но Playstation как будто забыла об этом. У игры до сих пор нет даже системных требований.

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