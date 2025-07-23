Август для дачников - месяц "контрольных работ", когда на участке виден результат всех стараний. Пора заполнять погреб урожаем, собирать семена для будущих посевов и обрезать деревья. Чтобы процедуры в такой ответственный период прошли успешно, рекомендуется сверяться с лунным календарем, который определяет урожайность растений.
Посевной календарь на август 2025
Много лет назад люди установили взаимосвязь между фазами Луны и жизненным циклом зеленых культур. Так были выведены некоторые рекомендации для фермеров. К примеру, в новолуние и полнолуние не стоит никак взаимодействовать с растениями, поскольку они плохо переносят любой контакт. В убывающую Луну сажают и собирают на урожай корнеплоды, а в растущую - кусты с плодами над землей.
В последний летний месяц наш спутник пройдет такие фазы:
- с 1 по 8 и с 24 по 31 число - растущая Луна;
- 9 число - полнолуние;
- с 10 по 22 число - убывающая Луна;
- 23 число - новолуние.
Лунный календарь огородника считает плодородными такие даты августа: 2-7, 12, 16, 19-20, 25-29.
Неурожайными будут дни: 1, 8-10, 14-15, 22-24, 31.
Что посадить в открытый грунт в августе
Чтобы посаженные растения точно прижились, а собранные долго хранились, ухаживайте за культурами по такому расписанию:
- картошка, репа, морковь, свекла, лук, чеснок - 7, 11-13, 16, 18-20, 27;
- помидоры, огурцы, перец, фасоль, горох, кукуруза - 2-7, 12, 20, 25-29;
- тыква, арбуз, дыни, кабачки, баклажаны, патиссоны - 3, 5-7, 12, 20-21, 25-29;
- зелень и пряные травы - 2, 5-7, 11, 16,19-20, 26, 28, 30;
- плодовые деревья - 1-4, 12, 17-19, 25, 28;
- цветы - 2-7, 12, 20, 26-28, 30.
Список того, что посадить в августе, включает быстрорастущую зелень - шпинат, листовой салат, пряности. Также сеять можно скороспелые сорта капусты, редиса, гороха, огурцов, свеклы, спаржевой фасоли. Тогда плоды поспеют примерно к середине-концу сентября. Из цветов высаживают ромашки, маргаритки, рудбекию, бархатцы, хризантемы, астры.
Что делать на участке в августе
Главным делом на даче в конце лета становится сбор фруктов, овощей и ягод, но есть ещё несколько важных хлопот:
- Уход за собранным урожаем. Чтобы они дольше сохранились, их следует обсушить перед уборкой в погреб. Переберите подгнившие плоды, которые пойдут на консервацию. Фрукты и овощи храните подальше друг от друга.
- Уборка участка. Когда растения отплодоносят, продолжайте поливать и подкармливать кусты, а после засыхания удалите. Перекопайте почву, избавьте от сорняков. Опавшие листья соберите, чтобы сделать домашний компост.
- Обработка от болезней. Если на участке появились признаки заболеваний или вредителей, опрыскайте инсектицидами. Вырежьте зараженные части растений.
- Размножение культур. Соберите семена овощей и луковицы цветов, которые планируете повторно посадить в следующем году. У многолетников поделите корни или ветки.
- Полив и подкормки. Обычно август в Украине жаркий, поэтому важно регулярно мочить землю. На бедной почве не забывайте вносить удобрения.
Если придерживаться рекомендаций, которые дает посевной календарь на август, то сельскохозяйственный сезон точно завершится удачно.