Самые урожайные дни августа можно определить по фазе Луны.

Август для дачников - месяц "контрольных работ", когда на участке виден результат всех стараний. Пора заполнять погреб урожаем, собирать семена для будущих посевов и обрезать деревья. Чтобы процедуры в такой ответственный период прошли успешно, рекомендуется сверяться с лунным календарем, который определяет урожайность растений.

Посевной календарь на август 2025

Много лет назад люди установили взаимосвязь между фазами Луны и жизненным циклом зеленых культур. Так были выведены некоторые рекомендации для фермеров. К примеру, в новолуние и полнолуние не стоит никак взаимодействовать с растениями, поскольку они плохо переносят любой контакт. В убывающую Луну сажают и собирают на урожай корнеплоды, а в растущую - кусты с плодами над землей.

В последний летний месяц наш спутник пройдет такие фазы:

Видео дня

с 1 по 8 и с 24 по 31 число - растущая Луна;

9 число - полнолуние;

с 10 по 22 число - убывающая Луна;

23 число - новолуние.

Лунный календарь огородника считает плодородными такие даты августа: 2-7, 12, 16, 19-20, 25-29.

Неурожайными будут дни: 1, 8-10, 14-15, 22-24, 31.

Что посадить в открытый грунт в августе

Чтобы посаженные растения точно прижились, а собранные долго хранились, ухаживайте за культурами по такому расписанию:

картошка, репа, морковь, свекла, лук, чеснок - 7, 11-13, 16, 18-20, 27;

- 7, 11-13, 16, 18-20, 27; помидоры, огурцы, перец, фасоль, горох, кукуруза - 2-7, 12, 20, 25-29;

- 2-7, 12, 20, 25-29; тыква, арбуз, дыни, кабачки, баклажаны, патиссоны - 3, 5-7, 12, 20-21, 25-29;

- 3, 5-7, 12, 20-21, 25-29; зелень и пряные травы - 2, 5-7, 11, 16,19-20, 26, 28, 30;

- 2, 5-7, 11, 16,19-20, 26, 28, 30; плодовые деревья - 1-4, 12, 17-19, 25, 28;

- 1-4, 12, 17-19, 25, 28; цветы - 2-7, 12, 20, 26-28, 30.

Список того, что посадить в августе, включает быстрорастущую зелень - шпинат, листовой салат, пряности. Также сеять можно скороспелые сорта капусты, редиса, гороха, огурцов, свеклы, спаржевой фасоли. Тогда плоды поспеют примерно к середине-концу сентября. Из цветов высаживают ромашки, маргаритки, рудбекию, бархатцы, хризантемы, астры.

Что делать на участке в августе

Главным делом на даче в конце лета становится сбор фруктов, овощей и ягод, но есть ещё несколько важных хлопот:

Уход за собранным урожаем . Чтобы они дольше сохранились, их следует обсушить перед уборкой в погреб. Переберите подгнившие плоды, которые пойдут на консервацию. Фрукты и овощи храните подальше друг от друга.

. Чтобы они дольше сохранились, их следует обсушить перед уборкой в погреб. Переберите подгнившие плоды, которые пойдут на консервацию. Фрукты и овощи храните подальше друг от друга. Уборка участка . Когда растения отплодоносят, продолжайте поливать и подкармливать кусты, а после засыхания удалите. Перекопайте почву, избавьте от сорняков. Опавшие листья соберите, чтобы сделать домашний компост.

. Когда растения отплодоносят, продолжайте поливать и подкармливать кусты, а после засыхания удалите. Перекопайте почву, избавьте от сорняков. Опавшие листья соберите, чтобы сделать домашний компост. Обработка от болезней . Если на участке появились признаки заболеваний или вредителей, опрыскайте инсектицидами. Вырежьте зараженные части растений.

. Если на участке появились признаки заболеваний или вредителей, опрыскайте инсектицидами. Вырежьте зараженные части растений. Размножение культур . Соберите семена овощей и луковицы цветов, которые планируете повторно посадить в следующем году. У многолетников поделите корни или ветки.

. Соберите семена овощей и луковицы цветов, которые планируете повторно посадить в следующем году. У многолетников поделите корни или ветки. Полив и подкормки . Обычно август в Украине жаркий, поэтому важно регулярно мочить землю. На бедной почве не забывайте вносить удобрения.

Если придерживаться рекомендаций, которые дает посевной календарь на август, то сельскохозяйственный сезон точно завершится удачно.

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