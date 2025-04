Премьера второго сезона картины в Украине запланирована на 14 апреля.

Еще до выхода первой серии второго сезона сериала "Одни из нас" ("The Last of Us") от HBO, снятого по мотивам одноименной игры, стало известно, что картина получит продолжение на третью часть. Об этом стало известно из поста стримингового сервиса Max в X.

На странице опубликовали короткий ролик, в котором было изображено название сериала, а также анонсирован третий сезон. В подписи к видео отметили: "Это не может быть просто так. Третий сезон на подходе". Дата выхода продолжения картины пока что неизвестна.

Второй сезон "Одних из нас" выходит 14 апреля 2025 года на стриминговом сервисе Max. Вторая часть будет состоять из семи эпизодов, которые будут выходить по понедельникам. Эти серии охватят первую половину событий оригинальной игры "The Last of Us Part 2". Его события разворачиваются через пять лет после первого сезона. Во второй части главные герои Джоэл (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рамзи) сталкиваются с новым опасным и непредсказуемым миром.

Как пишет издание Variety, шоураннеры сериала Крейг Мейзин и Нил Дракман уверяют, что в третьем сезоне будет больше серий. По их словам, они всегда планировали разбить сюжет игры "The Last of Us Part 2" 2020 года на несколько сезонов. Более того, Мазин даже раздумывает над еще одним четвертым сезоном, чтобы раскрыть все события игры.

"Мы подошли ко 2 сезону с целью создать что-то, чем мы могли бы гордиться. Конечные результаты превзошли даже наши самые амбициозные цели благодаря нашему постоянному сотрудничеству с HBO и безупречной работе нашего непревзойденного актерского состава и съемочной группы", - сказал Крейг.

Премьера первого сезона состоялась в 2023 году. Тогда сериал стал одним из самых рейтинговых драматических сериалов в истории HBO. Он получил 24 номинации на премию "Эмми". События картины разворачиваются в постапокалиптическом мире, уничтоженном грибковой пандемией, которая превращает зараженных людей в зомби.

Контрабандисту Джоэлу было поручено перевезти подростка Элли через США, опустошенные пандемией грибка. Во втором сезоне Паскаль и Рамзи, сыгравшие главные роли, будут втянуты в конфликт друг с другом и с миром, который стал еще более опасным.

Также роли в картине сыграли Габриэль Луна (Томми), Рутина Уэсли (Мария), Кейтлин Дивер (Эбби), Изабела Мерсед (Дина), Янг Мазино (Джесси), Джеффри Райт (Айзек).

Напомним, ранее Netflix показал трейлер четвертого сезона анимационного сериала "Любовь, смерть и роботы". Новые эпизоды хитового сериала для взрослых выйдут уже 15 мая 2025 года.

