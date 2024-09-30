Кэн Кутараги вспоминает, что в 1993 году никто не воспринимал Playstation всерьёз.

Кэн Кутараги, известный как "отец PlayStation" за свой вклад в разработку консоли, недавно поделился воспоминаниями о том, как в начале 90-х годов мало кто верил в успех первой игровой консоли Sony. Выступая на Tokyo Game Show 2024, Кутараги рассказал о сложностях, с которыми столкнулась его команда при продвижении идеи PlayStation.

В 1993 году, за два года до релиза PS1 в Японии, Кутараги и его коллеги отправились в мировое турне, чтобы обсудить свою концепцию с ведущими разработчиками игр. Однако реакция индустрии была далека от ожидаемой. "Мы хотели поделиться нашей страстью и услышать их ожидания", — вспоминает Кутараги. "Но, посетив десятки, а то и сотни компаний, мы услышали одно: 'Не делайте этого. Многие уже пытались и потерпели неудачу. Вы тоже потерпите неудачу'".

Скептицизм исходил не только от сторонних разработчиков, но и изнутри самой Sony. Многие сотрудники компании сомневались в потенциале новой консоли на фоне неудач других производителей в конце 80-х и начале 90-х годов. "Даже внутри Sony никто не верил, что мы сможем добиться успеха", — признаётся Кутараги.

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Несмотря на негативные прогнозы, команда Кутараги не отступила. Их упорство привело к выпуску PlayStation в 1994 году, которая не только стала успешной, но и заложила основу для одной из самых влиятельных игровых платформ в мире.

В период с 1995 по 2007 год по всему миру было продано более 100 миллионов экземпляров PS1. Консоль стала первой игровой приставкой, которая завоевала колоссальный успех в Европе.

Сейчас Playstation — один из основных источников дохода для Sony. За 4 года существования Playstation 5, консоль продалась тиражом в более 60 миллионов экземпляров.

Напомним, что недавно была представлена Playstation 5 Pro. В связи с этим, многие разработчики начали делиться идеями, как они собираются использовать технический потенциал самой мощной консоли в истории.

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