В продажу приставка поступит в декабря и будет представлена в двух вариантах: с дисководом и без него.

Компания Sony спустя несколько лет слухов наконец представила на суд геймеров свою новую игровую консоль Playstation 5 Pro, названную по аналогии с четвертой "прошкой". Девятиминутную презентацию, посвященную PS5 и инновациям в игровых технологиях, провел ведущий архитектор консоли PS5 Марк Черни.

В своем представлении он отметил, что перед игрокам на последних поколениях приходилось выбирать между производительностью и красотой. По этой прчиине одной из главных задач PS5 Pro является возможность предоставить игрокам возможность чаще играть в режиме "Производительность". Для этого в новой консоли будут введены несколько улучшений:

новый графический процессор, который обеспечит рендеринг на 45% быстрее;

продвинутый рейтрейсинг;

ИИ-библиотеку с технологией масштабирования изображения, которая получила название Playstation Spectral Super Resolution.

Предсказуемо Черни заявил, что PS5 Pro станет самой мощной консолью, которую когда-либо выпускали Sony.

В продажу приставка поступит, как сообщалось ранее, в декабре, и будет представлена в двух вариантах: с дисководом и без него. Цены на них будут отличаться, но не принципиально: "цифровая" консоль обойдется в $599 (около 24,7 тысяч гривень по курсу на момент написания новости), любителям коллекционировать диски придется заплатить чуть больше - $699 (28,8 тыс грн).

Ранее компания Sony сообщила, что с ноября 2024-го года отменит бесплатную подписку PlayStation Plus для украинцев.

Последний ваучер бесплатного доступа украинцы смогут использовать в октябре, говорилось в сообщении компании в соцсети X:

"С ноября Sony прекращает бесплатную подписку PlayStation Plus для владельцев консолей PS4 и PS5 из Украины. Она была важным проявлением солидарности с украинским игровым сообществом с начала полномасштабного вторжения россии"