Konami показала 11 минут вступления игры.

Konami провела презентацию по Metal Gear Solid Delta на Tokyo Game Show 2024, где показала геймплей ремейка. На YouTube появилась запись с 11 минутами игрового процесса.

Разработчики показали вступление игры: Снейк только прибыл в зону выполнения миссии и оказался в Дремучем лесу. Его первым заданием стало найти средства связи, чтобы связаться с Босс.

Какого-то активного геймплея показали совсем немного, разработчики больше внимания уделили интерфейсу и кат-сценам. Снейк всё ещё умеет лазить по деревьям и незаметно передвигаться по джунглям, в демонстрации он подкрадывается к аллигатору и усыпляет дротиком змею. Из новых механик: Нэйкед Снейк теперь может измазаться грязью и стать менее заметным для врагов, но этот эффект не постоянный, со временем грязь высохнет и отпадёт.

Konami сделала большой акцент на интерфейсе игры. Например, теперь кат-сцены можно ставить на паузу, а переговоры по рации перематывать. Кроме того, можно сменить костюм Снейка прямо из меню инвентаря. Внешний вид героя также влияет на его заметность для врагов. Для этого шкалу камуфляжа вывели на экран, на неё влияет внешний вид Снейка, степень измазаности в грязи и окружающее освещение.

Дату релиза Metal Gear Solid Delta так и не объявили. Известно, что игра будет доступна на всех актуальных платформах: ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Также напомним, что вчера, на том же TGS 2024, Konami представила сюжетный трейлер ремейка MGS 3. В нём показали всех ключевых персонажей истории в обновлённом обличии.

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