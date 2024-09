Разработчики поделились как будут использовать потенциал Playstation 5 Pro.

Несколько недель назад Sony показала Playstation 5 Pro и сразу же получила недоумение игроков: пользователи начали жаловаться на отсутствие игр, ради которых хотелось бы приобрести Pro версию консоли.

В ответ на недовольство игроков, разработчики поделились идеями как они собираются использовать технологический потенциал Playstation 5 Pro. Большинство студий целится на высокий фреймрейт при 4К разрешении, но есть и смелые предложения вроде 8К разрешение при 60 FPS в Gran Turismo 8 и режим со 120 FPS в Resident Evil Village.

Gran Turismo 8

Самое интересное заявление пришло от Шучи Танако, главного программиста Polyphony Digital, которая работает над серией гоночных симуляторов Gran Turismo. В новой, восьмой номерной части, разработчик обещает экспериментальный режим для PS5 Pro, в котором игра будет работать в 8К разрешении при 60 кадрах в секунду благодаря технологии суперсэмплинга PlayStation Spectral Super Resolution. Кроме того, Танако уверяет, что вместе с этим игра ещё и будет использовать трассировку лучей прямо в гонке, чего до этого в играх серии не было.

Видео дня

Horizon Forbidden West

Директор Guerilla Games уверяет, что они сумели заставить Horizon Forbidden West работать в 60 кадрах в режиме графики "качество". Также удалось улучшить и саму картинку: тени и модельки персонажей стали ещё детализованей.

Также было упомянуто, что недавно анонсированый ремастер первой части Horizon получит нативную версию на PS5, в которой будут реализованы все преимущества Pro версии.

The Last of Us

Опус Нила Дракмана получит специальный режим графики, который будет доступен только на PS5 Pro. С помощью всё той же технологии PSSR в игры серии можно будет поиграть в 4К разрешении при 60 FPS, уверяет главный программист Naughty Dog Винсент Марксен.

Resident Evil Village

Кроме новинок, разработчики также ищут применение PS5 Pro и в старых играх. Так в Resident Evil Village появится режим с технологией PSSR, который будет работать в 120 FPS в "ультра высоком разрешении", как сообщает Capcom.

Что такое PSSR

Давайте разберём, что же это за технология, на которую надеятся все разработчики. Playstation Spectral Super Resolution - это технология масштабирования на основе искусственного интеллекта. С помощью неё можно апскейлить разрешение игры без потерь в качестве картинки. Для примера возьмём The Last of Us Remastered: технически на PS5 Pro она работает в 1440P, но благодаря PSSR картинка выглядит как при 4К разрешении, а нагрузка на систему такая же как при 2К. На ПК такие технологии существуют уже несколько лет, самые популярные это Nvidia DLSS и AMD FSR.

По словам главного архитектора Playstation Марка Церни, PSSR также планируют интегрировать в игры для Playstation VR2. Однако сроков реализации этого компания пока не объявляла.

Напомним, что недавно Digital Foundry назвала конфигурацию ПК, мощность которого сопоставима с Playstation 5 Pro. Оказалось, что такая сборка будет стоить почти как две Pro версии консоли.

Вас также могут заинтересовать новости: