Для запуска игры с высокими разрешением и максимальными настройками понадобится очень мощный ПК.

Похоже, The Last of Us Part I продолжает традиции ПК-версии Returnal с ее жесткими системными требованиями. Для запуска игры Naughty Dog с максимальными настройками и высоким разрешением понадобятся флагманские комплектующие.

Зато для прохождения ремейка с минимальной графикой будет достаточно довольно старой видеокарты GTX 1050 Ti. Но даже в этом случае понадобится SSD и 100 Гбайт свободного места. Отдельно разработчики упомянули, что на ПК The Last of Us Part I отметится поддержкой 4К, ультрашироких и панорамных мониторов, наличием технологий масштабирования AMD FSR 2.2 и NVIDIA DLSS 2.0, трехмерным звуком и возможностью подключать контроллеры.

Управление в компьютерной версии адаптировали под мышь и клавиатуру, но будет и гибридный режим с частичным применением геймпада. Возможность регулировать настройки тоже реализована в The Last of Us Part I. Например, есть выбор ограничения кадровой частоты и вертикальной синхронизации.

Видео дня

В плане контента ремейк TLoU на ПК будет аналогичным с PS5-версией. Пользователи получат доступ к сюжетной кампании, дополнению Left Behind и разным режимам.

Минимальные требования (720p, 30 кадров/с, низкие настройки)

ОС: Windows 10 (64 бит, версия 1909 или выше);

процессор: Intel Core i7-4770K или AMD Ryzen 5 1500X;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970, GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 470;

видеопамять: 4 Гбайт;

оперативная память: 16 Гбайт;

место на диске: 100 Гбайт (SSD).

Рекомендуемые требования (1080p, 60 кадров/с, высокие настройки)

ОС: Windows 10 (64 бит, версия 1909 или выше);

процессор: Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600X;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super, RTX 3060, AMD Radeon RX 5800 XT или RX 6600 XT;

видеопамять: 8 Гбайт;

оперативная память: 16 Гбайт;

место на диске: 100 Гбайт (SSD).

Требования "Производительность" (1440p, 60 кадров/с, высокие настройки)

ОС: Windows 10 (64 бит, версия 1909 или выше);

процессор: Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 5 5600X;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti или AMD Radeon RX 6750 XT;

оперативная память: 32 Гбайт;

место на диске: 100 Гбайт (SSD).

Требования "Ультра" (4K, 60 кадров/с, максимальные настройки)

ОС: Windows 10 (64 бит, версия 1909 или выше);

процессор: Intel Core i5-12600K или AMD Ryzen 9 5900X;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900 XT (с включенным FSR);

оперативная память: 32 Гбайт;

место на диске: 100 Гбайт (SSD).

Ремейк The Last of Us — основные подробности

Игру полностью переработали с учетом современных технологий и возможностей PS5. В проекте реализовали анимации, физику, искусственный интеллект и опции доступности на уровне второй части.

Обновленная TLoU поддерживает особенности DualSense и трехмерное звучание.

Основной геймплей и сюжет остались без изменений, однако с игрой будет поставляться улучшенное дополнение Left Behind. А вот мультиплеер из проекта вырезали.

The Last of Us Part I вышла 2 сентября 2022 года на PlayStation 5, а 28 марта доберется до ПК. Игра получила от критиков 89 баллов, а вот пользователи поставили только 5,5.

Вас также могут заинтересовать новости: