Финал должен был разворачиваться в Сан-Франциско.

Когда The Last of Us была лишь на стадии концепта, студия Naughty Dog планировала реализовать другую, менее мрачную концовку. Пользователей хотели отправить в Сан-Франциско.

Внимание: далее в материале следуют спойлеры к финалу первой части TLoU. В концовке игры демонстрируется, как Джоэл спасает Элли из больницы. Чтобы синтезировать лекарство от кордицепса на основе иммунитета девушки, врачам пришлось бы ее убить. Однако в течение длительного путешествия главный герой проникся отцовскими чувствами к своей спутнице. Именно поэтому Джоэл перестрелял всех "цикад", включая докторов, и увез Элли. То есть протагонист пожертвовал спасением мира ради новообретенной дочери.

Однако первоначальная идея была другой. Пользователь Twitter под псевдонимом NaughtyDogInfo обратил внимание на старое интервью соруководителя Naughty Dog, главы разработки двух частей TLoU Нила Дракманна изданию Eurogamer. В разговоре с журналистами директор заявил: "Первоначальная концовка, когда мы представляли игру, была гораздо более обнадеживающей, где Джоэл и Элли попадают в Сан-Франциско, и это город, управляемый людьми, которые пытаются восстановить общество".

Этот комментарий отсылает к самостоятельному мультиплееру к The Last of Us Part II. События игры будут разворачиваться в Сан-Франциско. Возможно, пользователи увидят, как выжившие пытались построить новое общество.

Ремейк The Last of Us — основные подробности

Игру полностью переработали с учетом современных технологий и возможностей PS5. В проекте реализовали анимации, физику, искусственный интеллект и опции доступности на уровне второй части.

Обновленная TLoU поддерживает особенности DualSense и трехмерное звучание.

Основной геймплей и сюжет остались без изменений, однако с игрой будет поставляться улучшенное дополнение Left Behind. А вот мультиплеер из проекта вырезали.

The Last of Us Part I вышла 2 сентября 2022 года на PlayStation 5, а 28 марта доберется до ПК. Игра получила от критиков 89 баллов, а вот пользователи поставили только 5,5.

