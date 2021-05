Привлеченные средства пойдут на общие корпоративные цели, в том числе экологические и социальные проекты.

Онлайн-ритейлер Amazon провел размещение облигаций на $18,5 млрд.

Читайте такжеBloomberg узнал, что Джефф Безос заказал парусную яхту за $500 миллионовКак сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, это крупнейшая продажа бондов за историю компании. Срок обращения самой длинной долговой бумаги - 40 лет.

Размещением бумаг занимаются такие банки, как Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley and Wells Fargo & Co, сообщило издание. Привлеченные средства пойдут на общие корпоративные цели, в том числе экологические и социальные проекты. Как отмечает Bloomberg, ранее Amazon планировал продажу акций на сумму в $15 млрд, передает kommersant.

В конце апреля Amazon отчитался о финансовых результатах за 2020 год. Чистая прибыль компании составила $26,9 млрд, превысив ее объем за три предыдущих года.

Джефф Безос в Amazon: что нужно знать

Джефф Безос возглавлял Amazon с момента основания компании в 1994 году.

Он занимает первое место в рейтинге самых богатых людей мира Forbes Real-Time, который обновляется в реальном времени. Его состояние оценивается в 196,2 млрд долларов.

В августе 2020 года Джефф Безос стал первым миллиардером в истории, чьи доходы достигли 200 млрд долларов, но вскоре снова снизились. По данным Forbes, за прошлый год состояние миллиардера увеличилось на 67,5 млрд долларов.

3 февраля 2021 года появилась информация о том, что Безос решил покинуть пост гендиректора организации в третьем квартале 2021 года.

По состоянию на 16 апреля 2021 года количество подписчиков стримингового сервисаAmazon достигло рекордной отметки.

Автор: Ирина Погорелая