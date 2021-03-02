Бывшая сотрудница компании Amazon Шарлотта Ньюман подала в суд на компанию, обвинив ее руководство в расовой дискриминации.
Об этом сообщает Seattle Times.
Читайте такжеОснователь Amazon Безос покинет пост гендиректора компанииВ иске говорится о том, что руководство компании предпринимало попытки сексуального домогательства и насилия.
Кроме того Ньюман обвиняет Amazon в предвзятом отношении к темнокожим сотрудникам. Как пример, она говорит о том, что ей несколько раз выплачивали меньшую зарплату нежели ее белым коллегам.
Также бывшая работница Amazon отметила, что руководство компании в Сиэтле препятствовало продвижению темнокожих сотрудников по службе.
Как росли акции Amazon
- В 2019 году Безос продал акций на $2,8 млрд, заявив, что намерен ежегодно направлять $1 млрд от продаж акций для финансирования своей космической компании Blue Origin.
- С начала года акции Amazon выросли на 73%. По данным рейтинга миллиардеров Forbes, на 6 августа состояние Безоса оценивалось в $189,5 млрд.
- 9 июля 2020 года Минфин США оштрафовал Amazon за нарушение санкционных программ, введенных Управлением по контролю над иностранными активами (OFAC).
- 6 августа 2020 года самый богатый человек в мире, глава Amazon Джефф Безос продал акции компании на сумму, превышающую $3,1 млрд.
- 18 августа 2020 года Amazon заявил об увеличении штата на 3,5 тысячи сотрудников.
- 26 августа 2020 основатель Amazon Джефф Безос стал первым миллиардером в истории, чье состояние достигло $200 млрд.
- По состоянию на 27 октября 2020 года состояние 10 богатейших людей мира упало на $17 миллиардов.
- 3 марта 2021 года стало известно о том, что основатель Amazon Безос покинет пост гендиректора компании.
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