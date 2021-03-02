В своем иске Ньюман, в частности, обвиняет Amazon в предвзятом отношении к темнокожим сотрудникам.

Бывшая сотрудница компании Amazon Шарлотта Ньюман подала в суд на компанию, обвинив ее руководство в расовой дискриминации.

Об этом сообщает Seattle Times.

Читайте такжеОснователь Amazon Безос покинет пост гендиректора компанииВ иске говорится о том, что руководство компании предпринимало попытки сексуального домогательства и насилия.

Кроме того Ньюман обвиняет Amazon в предвзятом отношении к темнокожим сотрудникам. Как пример, она говорит о том, что ей несколько раз выплачивали меньшую зарплату нежели ее белым коллегам.

Также бывшая работница Amazon отметила, что руководство компании в Сиэтле препятствовало продвижению темнокожих сотрудников по службе.

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Автор: Елена Коваленко