Это первая большая продажа акций Безосом в этом году.

Основатель компании Amazon Джефф Безос на этой неделе продал около 739 тысяч акций компании на общую сумму около 2,5 млрд долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

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"Это первая большая продажа акций Безосом в этом году. Согласно отдельной заявке, он планирует продать еще 2 миллиона акций", - пишет агентство.

Отмечается, что Безос продолжает удерживать более 10% акций Amazon, это основной источник его состояния в 191,3 млрд долл (по данным Bloomberg Billionaires Index).

Агентство добавляет, что привлеченные средства пойдут на развитие аэрокосмической компании Blue Origin.

Джефф Безос в Amazon: что нужно знать

Джефф Безос возглавлял Amazon с момента основания компании в 1994 году.

Он занимает первое место в рейтинге самых богатых людей мира Forbes Real-Time, который обновляется в реальном времени. Его состояние оценивается в 196,2 млрд долларов.

В августе 2020 года Джефф Безос стал первым миллиардером в истории, чьи доходы достигли 200 млрд долларов, но вскоре снова снизились. По данным Forbes, за прошлый год состояние миллиардера увеличилось на 67,5 млрд долларов.

3 февраля 2021 года появилась информация о том, что Безос решил покинуть пост гендиректора организации в третьем квартале 2021 года.

По состоянию на 16 апреля 2021 года количество подписчиков стримингового сервиса Amazon достигло рекордной отметки.

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Автор: Елена Коваленко