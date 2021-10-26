Монета отчеканена тиражом в 35 тысяч штук.

Национальный банк Украины введет в оборот новую памятную монету. Она будет посвящена "Хотинской битве".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Новая монета будет номиналом в пять гривен.

Отмечается, что на аверсе монеты вверху размещены малый государственный Герб Украины, надпись "Украина". По центру находится композиция осады Хотинского лагеря, крепости, войск защитников, клубы дыма, лагерь противников, а также надписи: 5 гривен, год чеканки монеты, логотип Банкнотно-монетного двора.

Читайте такжеВ Украине планируют создать современную систему мгновенных платежейВ то же время на реверсе изображен гетман Петр Сагайдачный и фигуры воинов.

Монета отчеканена тиражом в 35 тысяч штук. В оборот она попадет 29 октября.

В Нацбанке подчеркнули, что монета является действительным платежным средством.

"О дате реализации указанной монеты в интернет-магазине Национального банка будет уведомлено дополнительно", – подытожили в НБУ.

Хотинская битва: что известно

Сражение произошло в 1621 году. В битве участвовали армия Речи Посполитой под командованием гетмана литовского Яна Кароля Ходкевича и Войска Запорожского под командованием гетмана Петра Сагайдачного против войска Османской империи под командованием султана Османа II.

Сражение длилось c 2 сентября по 9 октября. В результате битвы Османская империя отказалась от планов расширения границ в Европе.

Как ранее сообщал УНИАН, нумизматы скупают монеты по 50 копеек, каждая из которых может стоить от 9 до 10,5 тысяч гривен.

Автор: Анастасия Горбачева