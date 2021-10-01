Нацбанк вводит в обращение новую памятную монету, посвященную Ивану Поддубному.

В Украине появится новая редкая монета, посвященная известному борцу Ивану Поддубному. Номинал монеты - 2 гривни, она вводится в обращение уже с 5 октября.

Как выглядит монета, на своем официальном сайте показал Национальный банк Украины.

Новая монета из серии "Выдающиеся личности Украины" будет довольно редкой, ведь ее выпускают в небольшом тираже - всего 35 тысяч штук. Она посвящена 150-летию со дня рождения известного украинского спортсмена Ивана Поддубного. Шестикратный чемпион мира изображен на монете крупным планом.

Читайте такжеВ Украине продают редкие купюры в 100 долларов почти за 40 тысяч гривен2-гривневая монета сделана из нейзильбера - сплава меди с никелем и цинком. Она получила рифленый гурт и диаметр 31,0 миллиметров. На монете изображен не только портрет Поддубного. Также на ней есть малый Государственный герб Украины, надпись "Украинский богатырь", стилизованные сцены борьбы, изображение земного шара и логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

Пока еще не известно, сколько будет стоить новая памятная монета, однако, по мнению нумизматов, ее стоимость может быть довольно высокой. Дело в том, что монеты с таким маленьким тиражом быстро расходятся среди коллекционеров, поэтому встретить ее в обращении будет почти невозможно.

Кто такой Иван Поддубный - справка УНИАН

Иван Максимович Поддубный родился 8 октября в 1871 на Полтавщине в семье потомственного казака Максима Поддубного. Украинский спортсмен был шестикратным чемпионом мира по борьбе.

Прапрадед Ивана Поддубного в 1708 году под Полтавой, вместе с казацким войском гетмана Ивана Мазепы, воевал против Московии за суверенную Украину.

В молодости Поддубный ежедневно тренировался с гирями и занимался гимнастикой. В начале 1898 года он поступил в местный цирк. Поддубный стремительно развивал карьеру.

В 1900 году он переехал в Киев и начал выступать в киевском цирке братьев Дмитрия, Акима и Петра Никитиных. Медицинская комиссия, которая осмотрела борца, зафиксировала такие антропометрические данные его атлетического телосложения: рост — 184 см, вес — 118 кг, грудь — 137 см, бицепс — 44 см, предплечье — 36 см, запястье — 21 см, шея 60 см, бедро — 68 см, голень — 47 см.

В 1903 году Поддубный поступил в Санкт-Петербургское атлетическое общество, от которого выступил на чемпионате мира в Париже.

Ранее УНИАН уже сообщал, что с 27 сентября НБУ ввел в обращение новые монеты номиналом 5 и 10 гривень. Кроме этого, недавно стало известно, что за редкие монеты номиналом 50 копеек можно получить до 10 тысяч гривень.

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Автор: Полина Кузенко