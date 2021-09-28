Коллекционеры "охотятся" на, казалось бы, обычные монеты с небольшими дефектами.

В Украине все активнее развивается новый способ заработка - нумизматика. Коллекционеры готовы платить десятки тысяч гривень за редкие монеты, которые, на первый взгляд, ничем не отличаются от остальных. Так, сейчас нумизматы скупают монеты по 50 копеек, каждая из которых может стоить от 9 до 10,5 тысяч гривень.

Многим интересно, как же найти удачу в своем кармане и распознать среди множества монет уникальную. Одному из украинцев повезло, он сумел отыскать действительно дорогие монеты и уже продает их на аукционе.

Один из пользователей разместил на популярном онлайн-аукционе Violity лот, который состоит из нескольких монет по 50 копеек. Эти монеты были выпущены в 1992 году, они являются обиходными и могут попасться абсолютно любому украинцу.

За лотом активно следят нумизматы, они повышают ставки и сейчас одна из монет стоит уже более 10 тысяч гривень. Но в чем же особенность этих монет?

Читайте также40-летняя украинка стала самой красивой мамой Европы (фоторепортаж)Все дело в чеканке. Во время производства монет применялись различные виды штампов. Из-за этого одни монеты получили толстый трезубец, а на других линии трезубца очень тонкие. Помимо этого, следует обращать внимание на все рисунки. Нумизматы ценят монеты, которые имеют отличительные черты: разные зерна колосьев, необычное количество ягод или же странная форма листьев.

К примеру, монеты по 50 копеек, которые сейчас продаются на аукционе за 10 тысяч гривень, называют "Англичанками". Их чеканили при помощи английских штемпелей, которые были сделаны с ошибкой в эскизах. Из-за этого на монетах получился дефект - выпуклый щит и будто бы вдавленный внутрь герб.

У нумизматов есть детальная классификация всех монет, в зависимости от того, какой именно на них дефект. "Англичанки" номиналом 50 копеек, которые были выпущены в 1992 году и имеют выпуклый щит, называют еще "4ААм".

Найти такую монету в своем кошельке непросто, но вполне реально. Важно всегда обращать внимание на то, имеют ли деньги дефекты. К примеру, в обороте часто встречаются монеты с двумя аверсами или двумя реверсами, либо же со смещенным углом нанесения тиснения.

Ранее УНИАН уже сообщал о необычных находках украинцев. Так, в Бердянске женщина нашла у мусорного бака пакет с сотней тысяч гривень, а другие предприимчивые граждане продавали настоящие купюры по 100 долларов почти за 40 тысяч гривень.

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Автор: Полина Кузенко