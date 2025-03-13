Другие пингвины пытались прогнать птиц, но те постоянно возвращались.

Украинским полярникам удалось зафиксировать на видео, как белая ржанка - единственная "сухопутная" птица Антарктики - отбирает пищу у пингвинов. Как отмечают в Национальном антарктическом научном центре, обычно это нормальное поведение для этого интересного существа.

"Ржанка нападает на пингвина, который кормит своего птенца. Может клевать или бить крыльями. Если "охота" удачная, то еда (паста с из криля) падает на снег, а ржанка сразу ее съедает", - рассказали в центре.

На записях также видно, как другие пингвины пытаются прогнать белых "наглецов", но те постоянно возвращаются.

В общем ржанки питаются крилем из помета тюленей и пингвинов, выплевываниями чаек и бакланов, не гнушаются любой падалиной.

"Находятся в постоянном поиске пищи и все пробуют на клюв - вдруг оно окажется съедобным. Поэтому наши участники экспедиций шутят, что если бы эти птички были размером с орла, то съели бы все живое, в частности какого-то невнимательного полярника", - рассказали в центре.

Новости от полярников

Ранее украинские полярники сняли возле станции "Академик Вернадский", на острове Галиндез, необычное событие - единственная "сухопутная" антарктическая птица белая ржанка устроила себе "баню" в воде, которая скопилась в лодке, накрытой брезентом. Ученые говорят, что называют эту красивую белоснежную птицу гибридом курицы с голубем.

Ржанка не имеет плавательных перепонок на лапах, а значит живет исключительно на суше, однако "принимать ванну" этим птицам также надо. Вода очищает птиц от грязи, паразитов и бактерий. Если перья не мыть, в них могут поселиться вредители, вызывающие инфекции и болезни.

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