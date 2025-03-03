Лазерный дальномер крепится к дрону и ежесекундно записывает дистанцию до животного.

Украинские полярники во время исследований измеряют в океане китов с помощью метровой линейки. Как рассказали в Национальном антарктическом научном центре, это необходимо, чтобы оценить показатели упитанности и определенные физиологические параметры состояния животных.

Говорится, что для этого нужен дрон и линейка длиной один метр. Биологи на станции "Академик Вернадский" используют кусок белой трубы с отметками, чтобы было хорошо видно с воздуха.

Ученые обнародовали видео, на котором можно увидеть процесс измерения.

"Линейку кладем на воду рядом с лодкой, а дрон поднимаем на высоту 30 метров. Затем камерой, опущенной вертикально вниз, делаем фото линейки и кита", - рассказал биолог 29-й УАЭ Светозар Давыденко.

Линейка, положенная на воду, - один из надежных методов калибрации изображения, потому что из всех объектов в кадре она будет иметь наименьшее искривление.

По словам сотрудницы отдела биологии и экологии НАНЦ Оксаны Савенко, при необходимости более точных расчетов используют дополнительный лазерный дальномер, который крепится к дрону и ежесекундно записывает дистанцию до объекта с точностью до 1 мм, а также - специализированное программное обеспечение.

Как объясняют ученые, критические параметры для измерений - дистанция до кита и фокусное расстояние оптической системы, использованной для получения изображения. Имея эти и еще ряд данных о самом файле, можно измерить размер объектов на фото с помощью специальной программы.

Сейчас украинские ученые вместе с сотрудниками Университета Калифорнии (США) исследуют горбатых китов, для которых биолог прошлой 28-й УАЭ Вадим Ткаченко отобрал "двойные" данные: измерил животных и взял образцы кожи и жира.

Такое исследование позволит оценить показатели упитанности и определенные физиологические параметры состояния отдельных китов в соответствии с их полом, принадлежностью к той или иной возрастной группе или наличием беременности у самок.

"Поскольку горбани приплывают в Антарктику для питания, это исследование не только поможет лучше понять состояние популяций этих китов, но и оценить качество доступной им кормовой базы", - пояснили ученые.

Горбатые киты в Антарктике

Как писал УНИАН, украинским полярникам удалось зафиксировать на видео свою встречу с горбатым китом, который решил поиграть с их лодкой. Говорят, горбач прибегнул к "трюкам", которые не часто увидишь. Встреча с великаном произошла во время морского выезда ученых. Они увидели красавца и подошли ближе, чтобы провести исследования. В частности, измерить его размеры с помощью дрона, сделать фотоидентификацию и взять образцы кожи и жира.

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