Снежница считается самым большим наземным животным Антарктики.

Украинские полярники сняли возле станции "Академик Вернадский", на острове Галиндез, необычное событие - единственная "сухопутная" антарктическая птица сивка белая устроила себе "баню" в воде, которая скопилась в лодке, накрытой брезентом. Ученые говорят, что называют эту красивую белоснежную птицу гибридом курицы с голубем.

"Когда ты единственная птица в Антарктике, которая не плавает в океане, но тоже любишь водные процедуры, то можно искупаться... в лодке полярников", - отмечают в Национальном антарктическом научном центре Украины.

В частности, речь идет о сивке белой, которую также называют "снежница". Она не имеет плавательных перепонок на лапах, а значит живет исключительно на суше, однако "принимать ванну" этим птицам также надо. Как объясняют ученые, вода очищает птиц от грязи, паразитов и бактерий. Если перья не мыть, в них могут поселиться вредители, вызывающие инфекции и болезни.

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В центре рассказали, что сивки для купания часто выбирают лужи и естественные углубления в скальных породах, но птица, которая попала в объектив ученых, нашла себе "ночлег" в лодке украинских полярников, накрытой брезентом.

"Такой интересный момент сняла метеоролог 29-й УАЭ Валентина Гарбарчук", - уточнили в научном центре.

Отмечается, что, поскольку снежница не ныряет в океан, она считается самым большим наземным животным Антарктики, хотя ее длина - до 40 см.

"Полярники шутят, что это гибрид курицы с голубем. И не только из-за цвета и размера: сивка не покидает окрестности "Вернадского" весь год, даже в суровую антарктическую зиму. Поэтому для участников экспедиций - это наиболее привычная антарктическая птица, которую можно увидеть ежедневно", - объяснили ученые.

Интересные новости со станции "Академик Вернадский"

Как сообщал УНИАН, украинские ученые, которые находятся в Антарктике, недалеко от станции "Академик Вернадский" для исследований сделали лунку, где их ожидал сюрприз - из ледяной воды вынырнул тюлень. Ученые вышли на лед в пролив Стелла-Крик, где пробили лунку, чтобы отобрать образцы воды - это нужно для биологических исследований. Однако не успели они расчистить отверстие, как в нем появился тюлень Ведделла.

Животное выплыло, подышало и спряталось под воду. Так повторялось несколько раз, поэтому ученые отошли от лунки, чтобы не мешать неожиданному гостю. Тюлени Ведделла приспособлены к жизни в условиях Антарктики и способны задерживать дыхание и оставаться под водой почти полтора часа подряд. Чтобы глотнуть воздуха, эти животные используют трещины во льду или же сами прогрызают отверстия, а этот решил воспользоваться лункой.

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