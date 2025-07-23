Такие рыбы являются небольшими, однако нуждаются в достаточном количестве кислорода.

Каждое лето украинские крупные реки начинают цвести, а меньшие вообще могут пересыхать из-за изменения климата. Об этом рассказала ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь в комментарии для "Телеграф".

По ее словам, это также влияет и на рыбное разнообразие Украины. В частности в наших реках водятся интересные и редкие виды, однако из-за нехватки кислорода рыбы умирают.

Куцоконь добавила, что многие виды уже исчезли в украинских равнинных реках, в частности в зоне риска находится и слиж европейский, который вырастает не более 15 см, а его вес составляет - 20-25 грамм.

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"Такая рыбка небольшая. Но у него высокие требования к содержанию кислорода. И в притоках там, где есть течение, он встречается. А уже в стоячих водоемах и в самом Днепре, который является каскадом водохранилищ, то нет этого вида", - отметила ихтиолог.

Также есть еще одна рыба, которая занесена в Красную книгу Украины, а именно - подуст. Куцоконь отметила, что его мало где можно встретить в наших равнинных водоемах.

"Пидуст в бассейне Днепра есть в небольших количествах, ну в Десне, и я думаю, что и в Припяти есть, а так то по другим притокам там почти его и нет", - добавила она.

По её словам, можно исследовать реки в течение многих лет и эта рыба может где-то появиться, но она всё же очень редкая.

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Ранее ихтиолог рассказала, что в Украине исчезают карась и краснокнижная марена, из-за чего выносливые чужеродные инвазивные рыбы, такие как ротань-головешка и чебачок амурский начинают все больше доминировать в водоемах.

Она объяснила, что это происходит из-за строительства плотин, создания прудов и водохранилищ в ХХ веке.

Также в киевском пруду поймали необычную рыбу, а именно большого карася весом 600 г. По словам рыбака, каждая рыбалка с микроприманками приносит не только окуня, но и "бонусного" карася.

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