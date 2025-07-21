Рыба весит более полукилограмма.

В Святошинском районе Киева местный рыбак поделился неожиданным уловом: в пруду №15 ему удалось поймать впечатляюще крупного карася. Рыба оказалась вдвое больше человеческой ладони и весила примерно 600 граммов.

О находке мужчина рассказал в соцсетях, отметив, что размеры карасей на этом водоеме его приятно удивили. По его словам, каждая рыбалка с микроприманками приносит не только окуня, но и "бонусного" карася.

"Каждая микрушная рыбалка дарит хорошего бонусного карася. То ли сезон сейчас такой, или просто повезло, но факт остается фактом. Карасика не взвесил, забыл весы дома, но думаю в нем честных 600 граммов есть", - поделился мужчина.

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Влияние жары на морских обитателей

Напомним, жара в Средиземном море была настолько сильной, что вызвала беспокойство у ученых относительно состояния морских обитателей. В частности, температура поверхности моря у побережья Майорки с конца июня этого года превышает +30°C. Как рассказал генеральный директорат по вопросам морского хозяйства Португалии, южный регион Алгарве пережил жару в период с 28 июня по 9 июля и в этот промежуток времени температура воздуха была значительно выше, чем в среднем за последние 20 лет. Более того, в некоторых районах температура превышала норму на 5°C.

Последняя морская жара стала наиболее экстремальной для западного Средиземноморья и для июня, по словам специалистов, подобные условия являются беспрецедентными. Есть опасения, что из-за жары морские существа погибнут.

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