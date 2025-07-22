По словам эксперта, из-за зарегулирования рек исчезают виды, которые не могут существовать без течения.

Условия жизни пресноводных рыб в Украине значительно изменились из-за строительства плотин, создания прудов и водохранилищ в ХХ веке. Поэтому выносливые чужеродные инвазивные рыбы, такие как ротань-головешка и чебачок амурский начинают все больше доминировать в водоемах. Об этом рассказали ихтиолог НАН Украины Юлия Куцоконь в комментарии для "Главком".

По ее словам, Украина имеет два региона, которые отличаются по условиям, а именно горные и равнинные. На равнинной части в ХХ значительно изменился гидрологический режим рек из-за деятельности человека, в частности это произошло в результате искусственного зарегулирования, строительства плотин и массового создания прудов и водохранилищ.

Куцоконь подчеркнула, что из-за зарегулирования рек исчезают виды, которые не могут существовать без течения.

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"Поставили плотины, направили русла, создали много прудов и водохранилищ. Это очень сильно изменило течение. Исчезают виды, нуждающиеся в течении: подуст, вырезуб, марена. Однако, даже виды, живущие в стоячих водоемах, но нуждающиеся в пойме, тоже исчезают. Золотой карась, например, живет в пойменных водоемах и не выдержал зарегулирования стока", - объяснила ихтиолог.

В то же время в прудах и водохранилищах лучше чувствуют себя те виды, которые могут жить в стоячей воде.

"В XX - начале XXI века запускали чужеродные виды рыб, часть из которых стала инвазивными. В частности, вместе с ценными промысловыми видами завозили и нежелательных, например ротань-головешка, чебачок амурский", - напомнила специалист.

Она отметила, что даже попытки улучшить ситуацию с пресноводными водоемами имеют очень ограниченный эффект, а именно из-за недостатка воды и изменения природных условий.

"Ситуация с водными ресурсами действительно сложная. Чтобы мы не делали, воды больше не станет. Если мы будем ее задерживать какими-то небольшими плотинами, то там уже не будет настоящей реки. Не будет тех видов реофилов (виды рыб или других водных организмов, требующих проточной воды для существования), которые должны жить в естественных течениях, а испарение с больших площадей водных зеркал тоже будет больше", - предупредила ихтиолог.

Другие интересные материалы о рыбах

Как писал УНИАН, ранее в киевском пруду поймали необычную рыбу. Рыбаку удалось поймать впечатляюще большого карася, который оказался вдвое больше человеческой ладони и весил примерно 600 граммов.

"Каждая микрушная рыбалка дарит хорошего бонусного карася. То ли сезон сейчас такой, то ли просто повезло, но факт остается фактом. Карасика не взвесил, забыл весы дома, но думаю в нем честных 600 граммов есть", - отметил мужчина.

В то же время биолог ответил, есть ли в Черном море ядовитые рыбы. По его словам, "морской дракон" или змейка в Черном море фиксируется уже давно, ведь это типичный вид для побережья с песчаным грунтом.

Биолог отметил, что у человека после контакта с этой рыбой может появиться опухлость и фиксироваться повышение температуры. Однако смертельных случаев от укуса этой рыбы он лично не встречал.

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