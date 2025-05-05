Несмотря на пищевую ценность, эта рыба может представлять угрозу для здоровья.

Если вы ищете вкусные и недорогие морепродукты, ваш выбор может пасть на рыбу тилапию. Однако эксперты называют ее "рыбой-мусором" и не рекомендуют покупать, какой бы дешевой она ни была. Об этом пишет The Takeout.

По словам шеф-повара Уильяма Айка из Южной Калифорнии, несмотря на стоимость и пищевую ценность тилапии, настораживают методы выращивания этой рыбы.

"Ее обычно выращивают в очень плохих условиях, не заботятся о надлежащей обработке после вылова. И вообще это рыба низкого качества, которая не стоит даже своей низкой цены", - пояснил шеф-повар.

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Эксперт подчеркнул, что стоит особенно избегать тилапии, выращенной в Китае, ведь там эту рыбу нередко кормят фекалиями скота, чтобы уменьшить расходы. По его словам, это повышает вероятность переноса вредных бактерий, которые могут вызвать заболевания у потребителей.

Также для борьбы с возможными инфекциями тилапии часто дают запрещенные антибиотики и пестициды. К тому же это инвазивный вид, который только ухудшает ситуацию в искусственных водоемах. Если рыба убегает с фермы или ее сносит наводнение, она может нанести значительный ущерб местным водным экосистемам, распространяя болезни и вызывая долговременные экологические проблемы.

Однако, отмечается, в продуктовых магазинах реально найти тилапию, выращенную в экологически чистых условиях. Для этого надо выбирать продукт из Колумбии, Индонезии или Тайваня, поскольку методы ведения сельского хозяйства в этих странах экологически безопасны.

Ранее УНИАН рассказывал о пользе и опасности популярной консервы из тунца. По словам врача-диетолога Елены Зинченко, тунец - это вид морской рыбы, который содержит не только минералы и витамины, но и много белка. Как пояснила специалист, в порции тунца (от 85 до 120 граммов) содержится примерно 40 граммов высококачественного белка.

Однако в тунце есть ртуть - тяжелый металл, который усваивается нашим организмом и нелегко из него выводится. Он может накапливаться в организме, если в рационе есть ртутьсодержащие продукты. Ртуть может повреждать нервы, иммунную систему и увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому тунец не стоит потреблять беременным и кормящим мамам.

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