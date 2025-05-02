Мелкая рыба обладает невероятными полезными свойствами.

Когда речь заходит о морепродуктах, всё внимание обычно достаётся крупной рыбе — тунцу, лососю, треске, форели и так далее. Именно их чаще всего можно увидеть в меню ресторанов, в суши и на прилавках рыбных отделов.

Однако мелкая рыба — сардины, анчоусы, скумбрия и сельдь — заслуживает не меньшего признания, пишет Real Simple.

"Вы можете быть не так знакомы с этими видами рыбы, но они играют важную роль в традиционных рационах многих стран", — отмечает магистр наук в области пищевых систем и зарегистрированный диетолог Шэрон Палмер. Например, сельдь — ключевой продукт в традиционном скандинавском питании, а сардины и анчоусы — часть средиземноморской диеты.

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Эти крошечные рыбки не только вкусны, но и обладают рядом преимуществ для здоровья и экологии. Так как они питаются более мелкой водной живностью, они являются очень питательными — содержат много полезных веществ при низкой калорийности, объясняет зарегистрированный диетолог Тами Бест. Существует минимум семь причин включить мелкую рыбу в свой рацион.

Здоровье сердца

Мелкая рыба — отличный продукт для тех, кто заботится о здоровье сердца. "Она богата омега-3 жирными кислотами, которые необходимы каждой клетке организма", — говорит Бест. Эти жиры снижают воспаление и регулируют уровень холестерина. Научные исследования подтверждают их эффективность в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Поддержка иммунитета

Омега-3 также помогают иммунной системе, снижая воспаление и окислительный стресс. Кроме того, в мелкой рыбе много витамина B12, цинка и селена — все эти элементы важны для иммунного ответа организма.

Крепкие кости

Мелкую рыбу часто едят с "мягкими и съедобными" костями. Это источник кальция и витамина D. Также рыба содержит магний и B12, которые также поддерживают здоровье костей.

Здоровье мозга

Омега-3, особенно DHA, необходимы для структуры и функции мозга. Они помогают сохранять когнитивные функции и защищают от возрастных заболеваний мозга.

Ткани и мышцы

В мелкой рыбе много белка и железа, необходимых для восстановления тканей и роста мышц. Белок важен для кожи, волос, ногтей, внутренних органов. А железо — для здоровых эритроцитов.

Обмен веществ

Белки и жиры в мелкой рыбе замедляют пищеварение, способствуя длительному насыщению и стабильному уровню сахара в крови. Это особенно полезно при метаболических нарушениях.

Экологическая устойчивость

Мелкая рыба находится ниже в пищевой цепочке, накапливает меньше токсинов и ртути, быстрее размножается и меньше подвержена вылову. Это делает её более экологичным выбором. "Уровень ртути в ней намного ниже, что особенно важно для детей и беременных женщин", — добавляет Бест.

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