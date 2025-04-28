Многие любят редис, поэтому особое внимание нужно уделить его "соседям" на грядке.

Редис хорошо известен своей молниеносной скоростью созревания. Некоторые сорта можно собрать уже через 30 дней после посадки. Однако, несмотря на простоту и быстроту выращивания, редис может быть очень требовательным к своим "соседям" по грядке, пишет Martha Stewart.

Некоторые растения конкурируют с редисом за место и питательные вещества, другие создают тень и лишают редис необходимого ему полного солнца, а третьи могут и вовсе угнетать его рост. Поэтому были выбраны 8 растений, которые, по мнению садоводов, не стоит сажать рядом с редисом ни в коем случае, если вы хотите получить здоровый и обильный урожай.

Кукуруза

Выращивание кукурузы — одно из главных удовольствий садовода, ведь нет ничего вкуснее только что сорванного и сваренного початка. Но рядом с редисом кукурузе не место.

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Высокие стебли кукурузы создают тень, что может помешать редису, особенно поздним сортам, которым необходимо полное солнце для нормального роста.

Фенхель

Его стоит сажать с осторожностью. Он выделяет в почву аллелопатические вещества, которые тормозят рост других овощей. По словам садового дизайнера Джейн Гейтс (Gates & Croft Horticultural Design), фенхель особенно вредит паслёновым (например, томатам и перцам), но редис также может пострадать.

Картофель

Картофель внешне кажется аккуратным, но под землёй его корневая система разрастается довольно широко. Джейн Гейтс отмечает, что такая корневая система мешает крупным сортам редиса (например, дайкону). К тому же картофель и редис имеют разные требования к почве, что делает их плохими соседями.

Иссоп

Иссоп (Hyssopus officinalis) привлекает множество опылителей, но для редиса он — один из самых опасных соседей. Ведь он выделяет в почву вещества, угнетающие рост окружающих растений, включая редис.

Брокколи

Редька, как и брокколи, относится к семейству крестоцветных. Поэтому их не стоит сажать рядом: растения будут конкурировать за одни и те же питательные вещества, а также могут заражаться одними и теми же болезнями и вредителями.

Репа

Репа — ещё один представитель крестоцветных. Такие растения можно выращивать рядом, но требуется постоянный мониторинг. Ведь, по словам преподавателя садоводства в Университете Иллинойса и соведущего программы Good Growing Кена Джонсона, редис и другие крестоцветные культуры подвержены одним и тем же болезням и вредителям. Стоит ежегодно менять места посадки, чтобы снизить риск заражения.

Подсолнухи

Подсолнухи — довольно эффектные растения, но их лучше размещать подальше от редиса. Из-за своей высоты они затеняют другие культуры, а редис требует много солнечного света. Высокие растения вроде подсолнухов лучше размещать на заднем плане сада.

Кольраби (разновидность капусты)

Кольраби — интересный овощ, но, как и редис, он входит в семейство крестоцветных. При посадке рядом эти растения могут конкурировать за одни и те же питательные вещества. Кен Джонсон рекомендует провести тест почвы перед посадкой, чтобы определить её питательность.

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