Один из самых ранних овощей, которые высевают в первую очередь - это редис. Когда сажать его на огороде, как понять, что уже пора, и какие дни в апреле будут самыми урожайными для посева по лунному календарю - рассказываем ниже.
Когда сеять редис в открытый грунт - погодные приметы
Обычно редис высевают с конца марта и в апреле. Но, учитывая нестабильную апрельскую погоду и возможные возвратные заморозки, следует ориентироваться все-таки на погоду и состояние почвы, а не на календарь. Хотя редис и хорошо переносит t -4°С, но прорастать будет хуже.
Первый признак, что редис уже можно сеять - земля на грядке легко рыхлится. Если говорить о том, при какой температуре сеять редис, то температура почвы должна быть не менее +2°С, а температура воздуха - стабильно +15-20°С.
Для посева лучше брать раннеспелые сорта овоща - они более устойчивы к заморозкам и стрелкованию, а чтобы семена взошли раньше, можно их прорастить, например, завернуть во влажную салфетку и оставить на 3 дня.
Когда сажать редис по лунному календарю в апреле 2025
Многие огородники при посеве овощей, зелени, посадке кустов и деревьев ориентируются также на фазы Луны и ее транзит по знакам Зодиака.
Самыми благоприятными для посева редиса и других корнеплодов датами считаются те, когда Луна находится в знаках Тельца, Девы, Козерога.
В апреле это будут такие дни: 18 (после 17:00), 19, 20, 28, 29 (до 09:30) апреля.
Как сажать редис в открытый грунт
Овощу нужна рыхлая и питательная почва без сорняков и камней:
- грядку предварительно проливают кипятком - это позволяет увлажнить почву, а также немного прогреть ее;
- для посева делают бороздки, глубина их - 3 см, между бороздками - 10-12 см;
- высевают через 5 см, присыпают сверху грунтом и накрывают укрывным материалом (например, агроволокном).
Если нужно, то в процессе роста редис следует проредить - оставить между всходами приблизительно по 5 см, а также поливать утром и вечером, если стоит сухая погода. Если влаги будет мало, редиска будет горькой и дряблой, а также потрескается.
Напомним, ранее мы рассказывали, что положить в лунку при посадке баклажан, чтобы вырастить крупные и красивые плоды.