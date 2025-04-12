Разбираемся, когда сажать редис в открытый грунт - при какой температуре и в какие дни по лунному календарю.

Один из самых ранних овощей, которые высевают в первую очередь - это редис. Когда сажать его на огороде, как понять, что уже пора, и какие дни в апреле будут самыми урожайными для посева по лунному календарю - рассказываем ниже.

Когда сеять редис в открытый грунт - погодные приметы

Обычно редис высевают с конца марта и в апреле. Но, учитывая нестабильную апрельскую погоду и возможные возвратные заморозки, следует ориентироваться все-таки на погоду и состояние почвы, а не на календарь. Хотя редис и хорошо переносит t -4°С, но прорастать будет хуже.

Первый признак, что редис уже можно сеять - земля на грядке легко рыхлится. Если говорить о том, при какой температуре сеять редис, то температура почвы должна быть не менее +2°С, а температура воздуха - стабильно +15-20°С.

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Для посева лучше брать раннеспелые сорта овоща - они более устойчивы к заморозкам и стрелкованию, а чтобы семена взошли раньше, можно их прорастить, например, завернуть во влажную салфетку и оставить на 3 дня.

Когда сажать редис по лунному календарю в апреле 2025

Многие огородники при посеве овощей, зелени, посадке кустов и деревьев ориентируются также на фазы Луны и ее транзит по знакам Зодиака.

Самыми благоприятными для посева редиса и других корнеплодов датами считаются те, когда Луна находится в знаках Тельца, Девы, Козерога.

В апреле это будут такие дни: 18 (после 17:00), 19, 20, 28, 29 (до 09:30) апреля.

Как сажать редис в открытый грунт

Овощу нужна рыхлая и питательная почва без сорняков и камней:

грядку предварительно проливают кипятком - это позволяет увлажнить почву, а также немного прогреть ее;

для посева делают бороздки, глубина их - 3 см, между бороздками - 10-12 см;

высевают через 5 см, присыпают сверху грунтом и накрывают укрывным материалом (например, агроволокном).

Если нужно, то в процессе роста редис следует проредить - оставить между всходами приблизительно по 5 см, а также поливать утром и вечером, если стоит сухая погода. Если влаги будет мало, редиска будет горькой и дряблой, а также потрескается.

Напомним, ранее мы рассказывали, что положить в лунку при посадке баклажан, чтобы вырастить крупные и красивые плоды.

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