Возможно, вас это удивит, но на сон плохо влияют апельсины, шоколад и сыр.

Сон - это одна из главных вещей, которая нужна нашему организму для поддержания здоровья. При этом, как рассказали порталу Eat This, Not That диетологи, на качество вашего сна могут негативно повлиять некоторые продукты, которые вы едите в качестве вечернего перекуса.

Злаки

"Многочисленные исследования, в том числе опубликованное в Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics с участием 38 570 взрослых, показали значительную связь между потреблением ультраобработанных продуктов и хронической бессонницей, а также другими проблемами, связанными со сном", — говорит сертифицированный диетолог Виолета Моррис.

"Сахарные хлопья в основном состоят из обработанного крахмала и сахара, которые вызывают резкий скачок уровня сахара в крови и инсулина", — объясняет сертифицированный диетолог Али Чаппелл. - "Эти более высокие уровни инсулина могут нарушить выработку мелатонина и затруднить засыпание и поддержание сна".

Сыр

"Сыр или любые жирные молочные продукты содержат много жира, который дольше переваривается", — говорит сертифицированный диетолог Лора М. Али. "Это может повлиять как на то, как долго вы засыпаете, так и на качество вашего сна. Вы будете более склонны к беспокойному сну и часто просыпаться ночью".

Темный шоколад

Как объясняет Али, в темном шоколаде содержится как кофеин, так и теобромин — два соединения, которые являются стимуляторами. Хотя в темном шоколаде меньше кофеина, чем в чашке кофе, его достаточно, чтобы помешать хорошему ночному сну.

Выпечка

"Выпечка, такая как торты и печенье, довольно быстро вызывает скачок уровня сахара в крови, что может повысить уровень вашей энергии и затруднить засыпание", — говорит диетолог Дру Росалес.

Цитрусовые

Росалес говорит: "Цитрусовые, такие как грейпфрут, кислые, поэтому они могут вызывать изжогу и кислотный рефлюкс. Это может затруднить засыпание или разбудить вас среди ночи".

Помидоры

"Помидоры очень кислые, поэтому употребление чего-либо с помидорами перед сном также может привести к изжоге", — объясняет Росалес. "Это может вызвать физический дискомфорт при попытке заснуть и привести к частым пробуждениям ночью".

Стейк

"Стейк содержит много белка и жира, поэтому ваш организм будет работать вдвойне, чтобы переварить эту еду", — объясняет Росалес. "Вы, скорее всего, почувствуете сытость, из-за чего вам будет очень неудобно ложиться в постель, что приведет к сокращению времени сна в целом. Вы также можете испытывать беспокойный сон и изжогу".

Чипсы

"Чипсы обычно содержат много крахмала и вредных жиров, которые могут повышать уровень инсулина, что приводит к перепадам сахара в крови, которые могут нарушить сон", — говорит Чаппелл.

Она объяснняет, что, поскольку инсулин и мелатонин работают в противоположных циклах, выброс инсулина перед сном может нарушить выработку мелатонина, что затрудняет засыпание и поддержание сна. Кроме того, высокое содержание соли в них также может увеличить вероятность пробуждения ночью с чувством жажды.

Картофель фри

Как говорит Моррис, такие продукты не только добавляют вредные жиры в ваш рацион, но и приносят дополнительные калории и избыток натрия. Кроме того, переваривание жирной пищи занимает больше времени, что приводит к дискомфорту, расстройству желудка и повышенной вероятности пробуждения ночью".

Жирный чизбургер

"Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, такие как жирный чизбургер, связаны с повышенной бодростью и менее глубоким сном", - объясняет Али.

Эти нарушения сна могут быть частично вызваны медленным перевариванием жиров.

Острая еда

Как объясняет диетолог Кимберли Юрковски, острая пища, например, острый перец чили и некоторые соусы и приправы, может быть более кислой и вызывать дискомфорт в пищеварительном тракте. Кроме того, если у вас кислотный рефлюкс, это может стать причиной, затрудняющей сон.

Газированные напитки

Как говорит Моррис, углекислый газ может привести к усилению вздутия живота и дискомфорта, что затрудняет расслабление перед сном. Некоторые газированные напитки также содержат кофеин, который повышает бдительность и блокирует аденозин — химическое вещество, которое помогает вам чувствовать себя сонным и расслабленным.

Алкоголь

По мнению экспертов, худшее, что можно сделать перед сном, — это выпить алкоголь.

"Алкоголь может помочь вам расслабиться и быстрее заснуть, но он нарушает качество сна, мешая быстрому сну, который является восстановительной стадией сна", — говорит Чаппелл. "Алкоголь также может действовать как мочегонное средство, а это значит, что вы с большей вероятностью будете просыпаться среди ночи, чтобы попить воды".

