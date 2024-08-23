Если хотите спокойно спать, то лучше избегать этих продуктов.

Спокойный ночной сон - это базовая потребность любого человека, особенно на фоне высокого уровня стресса и напряженного графика в современном обществе. Неправильно выбранная пища перед сном может помешать, а потому нужно внимательно к этому относиться.

Как пишет realsimple, эксперты называют 8 худших продуктов, которые можно съесть перед сном. Если вы хотите спокойно спать, избегайте их.

Чай

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Хотя это может показаться бессмысленным, некоторые могут не осознавать, что кофеин в послеобеденном чае может быть тем, что не дает спать ночью. Хотя в нем может быть на 50-70% меньше кофеина, чем в кофе, это все равно влияет, особенно на тех, кто чувствителен к нему.

"Кофеин является хорошо известным разрушителем сна, поскольку он блокирует рецепторы аденозина в мозге, предотвращая появление сонливости", - говорит Кристен Карли.

Вместо этого лучше выпить теплую чашку любимого чая без кофеина или какое-то успокоительное.

Шоколад

Хотя шоколад - это то, чего многие из нас жаждут поздно вечером, если вы постоянно наслаждаетесь им перед сном, это может быть причиной бессонницы. Это связано с тем, что это лакомство имеет много кофеина и добавленного сахара в составе.

"Сахар - это еще одно питательное вещество, которое может негативно повлиять на сон, поскольку может вызвать колебания уровня сахара в крови, что приводит к повышенному возбуждению и трудностям с засыпанием", - объясняет Карли.

В то же время шоколад все же можно употреблять, если вы съедите его за несколько часов до сна, а не сразу перед этим.

Газированные напитки

По этой же причине не стоит пить газированные напитки. Однако, даже если они не имеют кофеина и сахара в составе, пузырьки воздуха в этом напитке могут привести к газообразованию, вздутию живота и общему дискомфорту в желудке - все это может заставлять вас ворочаться в постели.

Сыр

Этот продукт может мешать здоровому сну сразу по нескольким причинам. У одних он может вызывать дискомфорт в пищеварении, у других - симптомы кислотного рефлюкса, а в некоторых сортах (особенно выдержанных сырах) может быть много тирамина, который мешает сну.

"Тирамин, аминокислота, содержащаяся в выдержанных и ферментированных продуктах, может вызвать высвобождение норадреналина - стимулятора мозга, который не дает вам спать", - объясняет эксперт.

Цитрусовые

Говоря о кислотном рефлюксе, цитрусовые также могут способствовать нарушению здорового сна, благодаря высокому содержанию кислоты. Кроме того, лимон, лайм, апельсин и грейпфрут, также могут действовать как естественные диуретики.

Диуретики - это вещества, которые побуждают организм к мочеиспусканию, что приводит к многократным посещениям туалета в течение ночи. Фрукты с низким содержанием кислоты, такие как бананы, манго и груши, являются отличной заменой.

Алкоголь

Хотя существует стереотип, что небольшое количество алкоголя может расслабить вас после тяжелого рабочего дня и поможет заснуть, это ложное утверждение. на самом деле такие напитка не дают вам заснуть. Определенные виды алкоголя содержат тирамин, все разновидности которого препятствуют здоровому сну. Это хорошо показано в рецензируемых исследованиях, в частности в статье 2022 года в Sleep Advances.

Острые блюда

Хотя острая пища имеет несколько заметных преимуществ для здоровья, спокойный сон не является одним из них. Это связано с тем, что такая пища может вызвать расстройство пищеварения, потенциально приводя к симптомам изжоги и кислотного рефлюкса, которые часто мешают нормальному сну. Если по какой-либо причине вам приходится есть поздний ужин, выберите блюда, в которых не будет много специй.

Мороженое

В летний период перед сном часто хочется мороженого, однако высокое содержание насыщенных жиров в его составе может мешать вам отдохнуть. Исследование 2015 года показало, что мужчины, которые потребляли больше насыщенных жиров, демонстрировали более сильные симптомы бессонницы по сравнению с теми, кто этого не делал. Кроме того, молочные продукты с высоким содержанием жира могут вызвать расстройство желудка и кислотный рефлюкс.

Советы относительно сна

Качественный сон является залогом крепкого здоровья. Его недостаток сказывается не только на нашей внешности и самочувствии, но и на ментальном здоровье. Многие и не догадываются, что помочь в этом могут не только медитация и лекарства, ведь есть продукты для глубокого сна. УНИАН разбирался, и не вставать до самого утра.

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