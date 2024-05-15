Сертифицированный педиатрический невролог и доктор медицины сна в Медицинском центре Университета Дьюка Суджай Кансагра объяснила, почему мозг начинает "лихорадочно" работать, когда вы ложитесь спать, пишет Tom's Hardware.
"Ваш разум связывает постель с местом для беспокойства", - отметила она.
Указывается, что скачок мыслей и нарушение сна могут вызвать самые разные проблемы. И даже после спокойного и расслабляющего дня вы можете обнаружить, что ваш разум начинает метаться, как только вы ложитесь спать. Со временем это может привести к бессоннице.
Если это произошло, доктор Кансагра рекомендует поговорить со специалистом по сну и пройти терапевтическое лечение, которое включает в себя реструктуризацию мыслей и моделей поведения.
Вот несколько практических советов, которые специалист советует включить в свой распорядок дня, чтобы сделать кровать местом, где вы расслабляетесь и спокойны:
- ведите дневник;
- попробуйте осознанные дыхательные упражнения;
- оставьте кровать и спальню, если не можете заснуть;
- ограничьте время, проведенное в постели;
- практикуйте метод визуализации сна.
Клиническое исследование 2002 года показало, что справиться с беспокойством перед сном может помочь отвлечение мозга с помощью успокаивающих образов. Считается, что представление воображаемых или запомнившихся сценариев перенаправляет энергию от безумных мыслей к чему-то более спокойному, помогая вам заснуть.
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