По словам специалиста, необходимо сделать кровать местом, где вы расслабляетесь.

Сертифицированный педиатрический невролог и доктор медицины сна в Медицинском центре Университета Дьюка Суджай Кансагра объяснила, почему мозг начинает "лихорадочно" работать, когда вы ложитесь спать, пишет Tom's Hardware.

"Ваш разум связывает постель с местом для беспокойства", - отметила она.

Указывается, что скачок мыслей и нарушение сна могут вызвать самые разные проблемы. И даже после спокойного и расслабляющего дня вы можете обнаружить, что ваш разум начинает метаться, как только вы ложитесь спать. Со временем это может привести к бессоннице.

Видео дня

Если это произошло, доктор Кансагра рекомендует поговорить со специалистом по сну и пройти терапевтическое лечение, которое включает в себя реструктуризацию мыслей и моделей поведения.

Вот несколько практических советов, которые специалист советует включить в свой распорядок дня, чтобы сделать кровать местом, где вы расслабляетесь и спокойны:

ведите дневник;

попробуйте осознанные дыхательные упражнения;

оставьте кровать и спальню, если не можете заснуть;

ограничьте время, проведенное в постели;

практикуйте метод визуализации сна.

Клиническое исследование 2002 года показало, что справиться с беспокойством перед сном может помочь отвлечение мозга с помощью успокаивающих образов. Считается, что представление воображаемых или запомнившихся сценариев перенаправляет энергию от безумных мыслей к чему-то более спокойному, помогая вам заснуть.

Ранее УНИАН писал, от какой утренней привычки нужно избавиться, чтобы легко просыпаться.

Вас также могут заинтересовать новости: