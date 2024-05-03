Ученые провели эксперименты на мышах и получили интересные результаты.

Учитывая известные риски потребления большого количества сахара, сегодня многие люди ищут альтернативные подсластители, которые дают аналогичный вкус, но не вызывают значительного увеличения веса и других проблем со здоровьем. Хотя исследования показывают, что мозг может различать различные сладкие вещества, нейронные процессы, лежащие в основе этой способности различать подсластители, остаются плохо изученными.

Издание Medical express пишет, что исследователи из Шанхайского университета науки и технологий, Китайской академии наук (CAS) и других институтов Китая недавно провели исследование, чтобы выяснить, что происходит в мозге мышей, когда их кормят различными типами подсластителей. Их результаты, опубликованные в журнале Neuroscience Research, показывают, что реакция нейронов на сахарозу и стевию аналогична, что позволяет предположить, что стевия может быть столь же приятным, но более здоровым заменителем сахара.

"Ожирение является серьезной проблемой во всем мире, а использование подсластителей в качестве заменителя сахарозы является современной тенденцией в пищевой промышленности", — рассказал Medical Xpress Инцзе Чжу, соавтор статьи. "Хотя все они обладают сладостью, многие заменители сахара при употреблении имеют заметные различия по сравнению с сахарозой. Поэтому наша первоначальная идея заключалась в том, чтобы выяснить, существует ли в центральной нервной системе конкретный участок мозга, который мог бы различать заменители сахара и сахарозу".

Видео дня

Многие диетологи рекомендуют стевию в качестве заменителя сахара, поскольку она очень сладкая, но содержит меньше калорий и минимально влияет на уровень глюкозы в крови.

"В рамках нашего нового исследования мы зафиксировали интенсивность активности PVT мышей, когда они потребляли различные подсластители и сахарозу", - объяснил Чжу.

Исследователи держали мышей на шести разных диетах в течение шести недель. Одна группу мышей была контрольной, а остальным давали сахар, стевию, ксилиту, глицирризин или могрозид соответственно.

В результате ученые пришли к выводам, что по сравнению с другими заменителями сахара стевия вызывала активность PVT, которая больше напоминала активность, вызываемую потреблением сахара. Это говорит о том, что стевия наиболее "совместима с мозгом" среди наиболее широко используемых альтернатив сахару и наиболее точно отражает воспринимаемый вкус сахара.

Ранее УНИАН писал, что полезна стевия или нет.

Вас также могут заинтересовать новости: