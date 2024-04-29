Эта привычка может показаться безобидной, но она действительно может испортить весь день и ночь.

Правильное поведение по утрам влияет на циркадный ритм, способствуя бодрости днем и сонливости ночью, пишет HuffPost со ссылкой на сертифицированного психиатра и специалиста по медицине сна Честера Ву.

"Циркадный ритм, ваши внутренние биологические часы, работают примерно 24 часа в сутки и диктуют, когда вы чувствуете себя бодрыми или сонными, в значительной степени под влиянием освещения", – пояснил специалист, добавив, что нерегулярный режим сна, чрезмерное вечернее освещение и сидячий образ жизни могут нарушить этот ритм и баланс, что приводит к проблемам со сном.

Специалисты по сну советуют избегать некоторых вещей, чтобы обеспечить бодрый день и полноценный сон.

Врачи-сомнологи советуют вставать с постели, как только срабатывает будильник. Это помогает поддерживать в мозгу ассоциацию, что спальня – это лишь место отдыха, что способствует качественному сну.

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"Я никогда не остаюсь в темной спальне. Очень важно попадать на свет. Свет эффективно выключает выработку мелатонина в вашем мозгу и дает вашему телу знать, что день начался", – добавляет доктор Крис Винтер, невролог и эксперт по здоровью сна.

Специалист по сну и доцент Университета в Буффало Карлеара Вайс добавляет, что также важно придерживаться регулярного времени пробуждения. Ведь это помогает биологическим часам регулировать физиологические функции, а не только сон. Отсыпание на выходных вызывает трудности с концентрацией внимания, усталость, раздражительность и головные боли.

Также врачи с осторожностью относятся к недосыпанию.

"Соблюдение последовательного графика сна, когда вы просыпаетесь и ложитесь спать в одно и то же время каждый день, действительно важно для того, чтобы обеспечить себе полноценную ночь качественного сна", – подчеркивает врач Радж Дасгупта.

Что нужно делать утром

Сразу после пробуждения нужно быть на дневном свете. Где-то в течение 30 минут после пробуждения желательно выйти на улицу или сесть у окна, чтобы попасть на естественный солнечный свет, который очень важен для поддержания циркадного ритма в норме. Исследования показали, что недостаток солнечного света может ухудшить качество сна, способствовать бессоннице и негативно влиять на настроение.

Еще один важный совет – физические упражнения. Активность утром дает сигнал мозгу, что день начался. Упражнения не обязательно должны быть особенно интенсивными.

Также доктор Винтер советует всегда застилать свою кровать. Это не только символично, но и сдерживает людей, которые могут захотеть вернуться в постель днем. А дневной сон может негативно повлиять на сон следующей ночью. В то же время врачи-сомнологи ничего не говорят об отказе от кофе по утрам.

Стоит отметить, что циркадный ритм – циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи. А врачи-сомнологи занимаются проблемами нарушения сна.

Интересные новости

Многие факторы могут повлиять на здоровье мозга. Соблюдение здорового питания, движение, управление стрессом и поддержание социальных связей могут иметь большое значение для поддержания вашего будущего умственного потенциала. Одно из небольших изменений, которые вы можете внести, чтобы поддержать работу мозга, – это включить в свой рацион трав и специи.

Регулярные физические упражнения вместе со сбалансированным питанием и достаточным сном являются важным компонентом в создании здоровой основы для снижения веса. Исследования показывают, что помимо пользы для снижения веса, ежедневные тренировки могут творить чудеса с физическим и психическим здоровьем, например, улучшать настроение, повышать уровень энергии и снижать риск хронических заболеваний.

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