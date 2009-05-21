Ялта объявит войну мопедистам

Власти Ялты намерены усилить контроль над владельцами мопедов с объемом двигателя менее 50 см3.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в городе отмечается повышение травматизма у подростков-мопедистов. «За последний месяц количество переломов рук и ног из-за аварий, связанных с поездками на мопедах, превысило показатели прошлых лет», – говорят медики.

По информации ялтинского отдела ГАИ, «с 2007 года количество дорожно-транспортных происшествий с участием мопедов выросло на 81%, а количество пострадавших в таких ДТП – на 59%».

«В то же время до сих пор не внесены изменения в законодательство, которые дали бы возможность инспекторам ГАИ задерживать и наказывать нарушителей-мопедистов. Мопеды с объемом двигателя менее 50 см3 не подлежат регистрации, проконтролировать и применить к ним штрафные санкции практически невозможно», – отметили в пресс-службе.

Мэр Ялты Сергей БРАЙКО поручил к следующему заседанию исполкома подготовить решение по введению в городе регистрации мопедов, изготовлению регистрационных знаков, проведению комплексных мероприятий по профилактике нарушений правил дорожного движения и массовых рейдов.

Кроме того, службы исполкома по поручению городского председателя подготовят письмо в адрес Кабинета министров Украины и Верховной Рады с просьбой внести изменения в законодательные акты.