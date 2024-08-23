Парламент Чехии хочет, чтобы правительство проверило, не нарушают ли местные филиалы РПЦ законы Чехии.

В чешском парламенте призвали правительство расследовать возможную вовлеченность местных православных церквей в российские информационные операции. Об этом сообщает Euractiv.

Отмечается, что Русская православная церковь в Чехии является филиалом Московского патриархата, возглавляемого патриархом Кириллом. Ранее чешское правительство уже ввело санкции в отношении него из-за его публичной поддержки войны России в Украине.

Недавно чешские власти также выслали из страны российского православного священнослужителя Николая Лищенко, которого обвинили в создании структур влияния в поддержку интересов России.

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Комитет по вопросам безопасности в чешском Сенате рекомендовал спецслужбам и Министерству культуры взяться за расследование этой угрозы. В частности отмечается, что Русскую Православную Церковь и номинально независимую Православную Церковь в Чешских землях могут лишить регистрации, если подтвердится, что они нарушают законы.

"Свободой религии и ассоциаций нельзя злоупотреблять для незаконного влияния враждебного иностранного государства", - сказал председатель комитета Павел Фишер.

До сих пор Министерству культуры Чехии не удалось найти основания для аннулирования регистрации этих церквей. Однако отношение властей к ним уже изменилось.

"Я не считаю Русскую православную церковь Московского патриархата церковью, а ее представителей - священнослужителями. Это часть репрессивной машины Кремля, которая участвует в операциях влияния России. И именно так к ним следует относиться не только в Чехии, но и во всей Европе", - заявил на днях министр иностранных дел Чехии Ян Липавски.

Запрет русской церкви в Украине

Как писал УНИАН, 20 августа Верховная Рада приняла закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Россией. Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования, но религиозным организациям предоставляется время в 9 месяцев на то, чтобы разорвать все связи с РПЦ и иметь возможность функционировать и в дальнейшем.

Как отметили в парламенте, принятый закон не является запретом украинских религиозных организаций. На самом деле он запрещает связи с РПЦ, как структурной организацией, которая поддерживает геноцид украинцев.

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