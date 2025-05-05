Теперь он говорит, что жалеет о своем решении.

В украинский плен попал очередной российский захватчик, который решил заработать деньги с помощью убийства украинцев.

Как сообщается в Telegram-канале "Николаевский Ванек", это уже двадцатый пленный из группы, которую захватили бойцы украинского "Азова". Денис Буглеев из Кемеровской области воевал в 9 отдельной мотострелковой бригаде. На видео он рассказывает, что не имел работы, поэтому "по объявлению" подписал контракт и отправился на войну.

В день, когда он попал в плен, его вместе с другими солдатами отправили на позицию, в которой якобы должны были находиться "союзники". До пункта назначения они не доехали - оказались под гранатами и сдались в плен:

Видео дня

"Нам просто по телевизору показывали, что в плену издеваются. Но жить хочется. Хочется жить. Я подумал, что у меня же семья есть. Двое детей, две девочки - 10 и 13 лет. Сдаться в плен, чтобы вернуться домой, к своей семье и близким".

Российский захватчик уверяет, что его родственники не знали, что он отправился на войну, поэтому позже возмущались тем, что он оставил семью. Теперь, в плену, он понял, что поступил "плохо".

Плен ВСУ

Как известно, российская пропаганда активно призывает своих военных не сдаваться в плен, используя для этого различные психологические и информационные методы.

В частности, на российском телевидении систематически рассказывают о зверствах, которые якобы совершают в украинском плену. Кроме того, некоторые пропагандисты призывают солдат подрывать себя гранатами.

Однако российские военные возвращаются домой в нормальном состоянии, тогда как украинские защитники выходят из плена с большой потерей веса и следами пыток.

Недавно бойцы "Азова" опубликовали видео, на котором можно увидеть сразу 20 пленных оккупантов.

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