Способ не только продвигает пропаганду, но и перегружает возможности журналистов опровергать российское вранье.

Россия вбрасывает в западное информпространство массу фейковых новостей не только для того, чтобы ввести в заблуждение рядовых европейцев, но и чтобы перегрузить возможности западных журналистов проверить эти сообщения. Об этом пишет Euronews.

Согласно новому исследованию, которое провела финская компания Check First, пророссийские субъекты целенаправленно забрасывают журналистов фейковыми новостями, проводя своеобразную "Операцию Перегрузка". Ее цель – истощить ресурсы проверки информации и расширить охват дезинформации.

Текущая схема включает анонимных пророссийских агентов, которые в рамках скоординированной кампании связываются с журналистами и просят их проверить вероятно фейковые новости. Главная цель таких обращений – вынудить журналистов опубликовать опровержение фейка, которое само по себе станет рекламой этого фейка.

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"Поток таких обращений создает у журналистов ложное чувство срочности, что приводит к успеху схемы", – отмечает Euronews.

Запросы на проверку фейков обычно нацелены на Украину, Францию ​​и Германию и имеют форму электронных писем и упоминаний в социальных сетях.

"Операция Перегрузка" затронула более 800 информационных организаций в Европе и за ее пределами, которые были атакованы примерно 2400 твитами и более 200 электронными письмами подобного вида.

По данным Check First, за последние несколько месяцев было опубликовано более 250 новостей с "проверкой фактов", в которых упоминаются ложные нарративы, созданные для "Операции Перегрузка".

Российская дезинформация на Западе

Как писал УНИАН, в ночь перед Саммитом мира в Швейцарии российские боты опубликовали в западных соцсетях 120 тысяч постов с фейковыми цитатами мировых знаменитостей. В частности российские пропагандистские нарративы были вложены в уста Дженифер Энистон, Скарлетт Йохансон, Алена Делона и других.

Также мы рассказывали, что РФ использует правозащитный фонд для распространения пропаганды в Европе. Российский "Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом" финансировал пропагандистские сайты, направленные на европейцев, помогал оплачивать юридическую защиту осужденного торговца оружием Виктора Бута и киллера Вадима Красикова, а также нанял ряд бывших сотрудников спецслужб в качестве руководителей своих операций в европейских странах.

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